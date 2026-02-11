Скончался экс-советник председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александр Ревзин
Бывший советник председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александр Ревзин, который является потерпевшим в громком деле о заказных убийствах, скончался. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Ревзин проходил в качестве потерпевшего по уголовному делу в отношении совладельца универмага «Московский» миллиардера Валерия Цимбаева. Его подозревают в организации двух убийств.
«Ревзин Александр Григорьевич умер. Смерть естественная», — говорится в материале.
В мае 2003 года на Ревзина совершили покушение на Старой Басманной улице. В мужчину сделали не менее трёх выстрелов из автомата. Получив ранения средней тяжести, он выжил благодаря оперативной доставке в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. За год до покушения Ревзина обвиняли во взяточничестве и подделке документа, но суд его полностью оправдал.
