Скончался экс-советник председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александр Ревзин

11 февраля 2026, 06:41

Фото: iStock/jorgeantonio

Бывший советник председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александр Ревзин, который является потерпевшим в громком деле о заказных убийствах, скончался. Об этом сообщает ТАСС.





Отмечается, что Ревзин проходил в качестве потерпевшего по уголовному делу в отношении совладельца универмага «Московский» миллиардера Валерия Цимбаева. Его подозревают в организации двух убийств.





«Ревзин Александр Григорьевич умер. Смерть естественная», — говорится в материале.