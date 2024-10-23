В жилом комплексе «G3 Театральный» внедрят умную систему управления домами

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Современные жилые комплексы активно развиваются благодаря использованию инновационных технологий, повышающих уровень комфорта и удобства для жильцов. Одним из таких решений является система управления домом, которую компания G3 Group планирует внедрить в рамках проекта комплексного развития территории ЖК «G3 Театральный» в Раменском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Внедрение системы по управлению домом и разработка собственного приложения — это не просто шаг навстречу технологическому прогрессу, а основа для создания безопасной и удобной среды в наших проектах. В G3 Театральный мы объединили стильный дизайн, экологичность и технологичность, чтобы создать идеальные условия для жизни», — подчеркнул Президент компании G3 Group Олег Гулеватый.
В G3 Театральном будут использоваться не только технологии для удобства жителей, но и экологически безопасные решения. На территории комплекса установят зарядные станции для электромобилей Ilontech DC с системой управления Sitronics Electro. Благодаря этому владельцы электромобилей смогут заряжать свои автомобили в комфортных условиях, следуя современным экологическим тенденциям.
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Дайана Хусинова