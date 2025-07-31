Apple случайно прорекламировал смартфон конкурентов
Корпорация Apple случайно опубликовала рекламу складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7 в официальном аккаунте своей службы поддержки в китайском Weibo, что вызвало волну насмешек в соцсетях — ролик удалили через несколько минут.
Инсайдер Ice Universe первым обнаружил скандальный пост: «Apple только что прорекламировала Galaxy Z Flip 7!»
По его версии, сотрудник перепутал аккаунты. Пользователи X (бывший Twitter) немедленно отреагировали язвительными комментариями: «Даже Apple знает, какой телефон лучше» (WorkaholicDavid), «Видимо, у Samsung и Apple один SMM-менеджер» (chunvn8888).
Журналисты MacRumors подчеркнули иронию: у Apple до сих пор нет складных моделей, хотя аналитики JPMorgan прогнозируют дебют iPhone Fold лишь в 2026 году по цене от $2000. Samsung же лидирует на этом рынке — ошибка выглядит особенно унизительной.
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