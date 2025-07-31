Apple случайно прорекламировал смартфон конкурентов

31 июля 2025, 03:44

Официальный аккаунт Apple в Weibo разместил и удалил ролик про Galaxy Z Flip 7

Фото: Фотобанк Московской области

Корпорация Apple случайно опубликовала рекламу складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7 в официальном аккаунте своей службы поддержки в китайском Weibo, что вызвало волну насмешек в соцсетях — ролик удалили через несколько минут.