Apple может вернуть заблокированные приложения банков из РФ на iPhone

22 августа 2025, 09:05

Фото: iStock/Wirestock

Американская компания Apple может вернуть заблокированные приложения российских банков на iPhone. Это произойдет в том случае, если российские власти договорятся о предустановке на устройства компании магазина RuStore.





По данным издания «Известия», если власти договорятся и на все гаджеты Apple начнут предустанавливать RuStore, то тогда российские пользователи вновь смогут установить на свои устройства заблокированные ранее приложения.





«Apple вступила в переговоры с властями России и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore», — передает издание.