Щёлковское шоссе в районе Балашихи расширят до 8-10 полос

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Концепцию улучшения транспортной доступности в Балашихе изменили: вместо запланированного строительства дублёра Щёлковского шоссе решено реконструировать участок существующей трассы. Подробности рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Он объяснил, что первоначально было три варианта развития транспортной инфраструктуры в округе. Первый вариант предполагал строительство шоссе через национальный парк «Лосиный остров», но природоохранный статус территории накладывал слишком много ограничений. Вторым вариантом было строительство дублёра, но в этом случае было бы затронуто немало природных территорий. Таким образом, оптимальным вариантом оказалось значительное расширение имеющейся трассы.
Он подчеркнул, что расширение Щёлковского шоссе — крайне важный проект.
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«Для строительства дублёра проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк «Пехорка» и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей. Поэтому вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щёлковского шоссе», — сказал Воробьёв.
«В случае реализации этого проекта мы сможем улучшить транспортную доступность для миллиона человек — это жители Балашихи, Щелкова, Лосино-Петровского, Фрязина, Звездного городка и Черноголовки», — сообщил глава региона.В настоящее время Щёлковское шоссе крайне загружено, в час пик пробки достигают 8-9 баллов. Участок в 17 километров от МКАД до аэропорта Чкаловский водители проезжают больше, чем за час. Расширение дороги на этом участке с четырёх до 8-10 полос позволит сократить это время в три раза.
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Лев Каштанов