Обновление Пироговского шоссе завершат раньше срока

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Реконструкцию Пироговского шоссе планируют завершить раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, сотрудники которого проверили ход работ на шоссе в городском округе Мытищи.
«Речь идёт об участке «Виноградово – Болтино – Тарасовка». Реконструкция дороги началась в октябре 2022 года, а завершить её планировали в 2025-м. Однако строители идут с опережением графика. Строительная готовность составляет 75%, завершить объект планируют уже в конце этого года», – отметили в ведомстве.Протяжённость участка – более 16 км. Мытищинскую хорду расширят до четырёх полос движения в каждом направлении. До Олимпийского проспекта в Мытищах проложат велодорожку, а в сторону Мытищинской хорды пройдёт велопешеходная зона.
Магистраль оборудуют системой «Свободный поток», чтобы проезд по ней был возможен с использованием траспордера. Для общественного транспорта движение по новой дороге будет бесплатным.
Читайте также:
На дорогах Подмосковья ликвидировали около 8 тысяч ям
Подмосковные дорожники завершают основные работы по летнему содержанию
В Подмосковье восстановили ограждения на 11 участках дорог
Лора Луганская