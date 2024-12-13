Обновлённый истребитель МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее «Стрижей»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Истребитель МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Об этом говорится в телеграм-канале группы.
Ранее сообщалось о доставке на базу в Кубинке первой партии обновленной авиатехники. Это МиГ-29СМТ и МиГ-29УБМ, предназначенные для замены истребителей МиГ-29.
В составе группы с момента ее основания в 1991 году находятся истребители МиГ-29 и учебно-боевые самолёты МиГ-29УБ. Обновлённые истребители МиГ-29СМТ стали важным этапом на пути к мечте авиационной группы – самолётам МиГ-35.
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«Новый день в истории группы. Сегодня МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее «Стрижей»! Поздравляем весь личный состав группы высшего пилотажа. Боевые – в очереди. Они будут смотреться по-другому. Нам всем не терпится увидеть самолёты в парадной форме», – говорится в телеграм-канале «Стрижей».
В составе группы с момента ее основания в 1991 году находятся истребители МиГ-29 и учебно-боевые самолёты МиГ-29УБ. Обновлённые истребители МиГ-29СМТ стали важным этапом на пути к мечте авиационной группы – самолётам МиГ-35.
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Лора Луганская