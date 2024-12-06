Пилотажная группа «Стрижи» получила глубоко модернизированные истребители

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» будет летать на глубоко модернизированных истребителях МиГ-29СМТ. Первую партию обновлённой техники доставили на аэродром базирования группы в Кубинке, сообщается в телеграм-канале «Стрижей».
«Состоялось историческое событие. После теоретического и практического переучивания мы перегнали первую партию МиГ-29 СМТ. Это глубокая модернизация МиГ-29. Он слегка набрал в весе, но это его только красит. Очень скоро наши красавцы приобретут привычную нам всем окраску «Стрижей» и встанут в строй», – говорится в сообщении.Обновлённые истребители МиГ-29СМТ станут первым этапом на пути к заветной мечте авиагруппы – МиГ-35.
В Кубинке открыт музей пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Там представлены документы об истории города, благодарности лётчикам и их награды за многочисленные выступления на авиационных шоу по всему миру. Там также можно увидеть фотографии, личное дело и китель Героя Советского Союза, маршала авиации, знаменитого аса Ивана Кожедуба.
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