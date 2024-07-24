В посёлке Успенском открыли обновлённый сквер «Яблоневый сад»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
В посёлке Успенском торжественно открыли сквер «Яблоневый сад», благоустроенный по нацпроекту «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серебряные Пруды.
На мероприятие собрались местные жители и гости из других населенных пунктов муниципалитета. Глава округа Олег Павлихин поздравил присутствующих и дал отмашку запустить фонтан. Это и ознаменовало официальное открытие новой зоны отдыха.
Он добавил, что в сквере появились спортивные снаряды для воркаута, теннисные столы, площадка для пляжного волейбола. Обновлены хоккейная коробка и кабинки для зрителей. Местом притяжения детворы стал фонтан.
Проведена большая работа по озеленению. Взамен неликвидных деревьев высажены новые – более 100 плодовых саженцев. При этом сохранён исторически сложившийся рисунок – шахматка.
В 2023 году эта территория стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Читайте также:
В Серебряных Прудах после реконструкции откроют парк «Фруктовый сад»
В Серебряных Прудах построят новый водозаборный узел
Водителям двухколёсного транспорта в Серебряных Прудах напомнят о ПДД
«Реализация проекта стала возможна благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Все началось в прошлом году, когда население выбрало этот проект, а губернатор поддержал инициативу населения и выделил финансы. Новое современное пространство оборудовали скамейками, навесами, игровыми зонами для детей, установили качели», – отметил Павлихин.
Он добавил, что в сквере появились спортивные снаряды для воркаута, теннисные столы, площадка для пляжного волейбола. Обновлены хоккейная коробка и кабинки для зрителей. Местом притяжения детворы стал фонтан.
Проведена большая работа по озеленению. Взамен неликвидных деревьев высажены новые – более 100 плодовых саженцев. При этом сохранён исторически сложившийся рисунок – шахматка.
В 2023 году эта территория стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Читайте также:
В Серебряных Прудах после реконструкции откроют парк «Фруктовый сад»
В Серебряных Прудах построят новый водозаборный узел
Водителям двухколёсного транспорта в Серебряных Прудах напомнят о ПДД
Лора Луганская