В посёлке Успенском открыли обновлённый сквер «Яблоневый сад»

24 июля — день рождения растворимого кофе. Вокруг этого, любимого многими, напитка ходит очень много слухов. Кто-то считает, что кофе опасен и провоцирует неприятные симптомы, которые вскоре перетекают в серьезные забоелвания, а кто-то пьет каждый день и радуется каждому глотку.