Обновлённый мемориал в посёлке Зендиково откроют и к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В посёлке Зендиково городского округа Кашира восстанавливают мемориал. Сейчас реставраторы заняты самой кропотливой работой – сборкой мозаичного панно, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Реставратор Алексей Шмелёв с помощниками отбивает составляющие рисунка – кусочки гранита, мрамора и смальты, а затем собирает заново, воссоздавая сегменты панно при помощи специальной технологии. Работа требует большого внимания», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Мемориал был открыт в День Победы в 1975 году. Его строили всем миром. Каширское отделение железной дороги подготовило площадку. Строительное управление ГРЭС возвело пилоны, панели и фундамент Вечного огня. Металлический венок отлили на заводе «Центролит», а ели посадили мехлесхоз и Ожерельевский лесопитомник. Добровольцев на строительство мемориала мобилизовал городской комитет ВЛКСМ.
Теперь стены монумента очистят от старой штукатурки и проржавевших металлических элементов. После этого приступят к строительным и монтажным работам.
Мемориал планируют открыть после ремонта 6 мая и приурочить церемонию к 80-летию Великой Победы. До этого благоустроят прилегающую к монументу территорию.
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Лора Луганская