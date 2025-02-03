В Кашире по региональной программе благоустроят лесопарк площадью 45 га

Фото: пресс-служба г. о. Кашира
Городской округ Кашира вошел в подмосковную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Администрация муниципалитета вместе с Министерством благоустройства Московской области ведёт масштабную работу по обустройству мест отдыха и досуга жителей.
«У наших жителей был большой запрос на увеличение площади прогулочных зон. Мы провели необходимую работу и вошли в программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Сейчас готовим проект по благоустройству лесопарковой зоны площадью 45 га», – рассказал глава городского округа Михаил Шувалов, слова которого приводит пресс-служба администрации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что власти региона инвестируют в создание современных парков и благоустройство. В лесопарковых зонах создают комфортные прогулочные зоны, не причиняя вреда окружающей среде.
Читайте также:
Родившаяся в Ленинграде каширянка рассказала о военном детстве
В округе Кашира снесли аварийный дом на восемь квартир
В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир
Лора Луганская