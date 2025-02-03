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В Кашире по региональной программе благоустроят лесопарк площадью 45 га

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Городской округ Кашира вошел в подмосковную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Администрация муниципалитета вместе с Министерством благоустройства Московской области ведёт масштабную работу по обустройству мест отдыха и досуга жителей.


«У наших жителей был большой запрос на увеличение площади прогулочных зон. Мы провели необходимую работу и вошли в программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Сейчас готовим проект по благоустройству лесопарковой зоны площадью 45 га», – рассказал глава городского округа Михаил Шувалов, слова которого приводит пресс-служба администрации.


Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что власти региона инвестируют в создание современных парков и благоустройство. В лесопарковых зонах создают комфортные прогулочные зоны, не причиняя вреда окружающей среде.

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#московская область
Проблемы с сосудами и мозгом: врач объяснил ухудшение здоровья Василия Ливанова
Врач Хорошев: проблемы с сердцем у Ливанова не связаны с межпозвоночными дисками
03 февраля 2025, 16:18

Василий Ливанов (Фото: kremlin.ru)

89-летний советский и российский актер, режиссёр, народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии. Пару дней назад его экстренно перевели в реанимацию.
По некоторым источникам, артисту диагностировали серьёзные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что связывать проблемы с сердцем с проблемами межпозвоночных дисков некорректно.

«У нас есть спинной мозг — это длинные проводники (аксоны) нейронов, которые находятся в головном мозге. Они оттуда идут, дальше делают переключение в спинном мозге — в области рогов. Если спинной мозг поперёк срезать, кажется, будто бы на срезе есть передние и задние рога. В передних находятся двигательные нейроны, а в задних рогах — чувствительные», — сказал врач.

По его словам, каждый позвонок — это отдельная кость, разделены они межпозвоночными дисками, а спинной мозг во все стороны отдает и принимает нервы, однако это никак не связано с работой сердца.

«Сердце — совершенно самостоятельный орган, который управляется изнутри, из себя любимого. Это происходит автоматически. Сердце не связано с межпозвонковыми дисками. То есть, кроме того, что они находятся в одном теле, другой связи между ними не существует», — объяснил эксперт.

Хорошев предположил, что у Ливанова может быть сочетание проблем, учитывая его возраст.

«В таком возрасте бывают проблемы и сердцем, и с сосудами, и с мозгом», — заключил специалист.

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На работу в школы Подмосковья за год устроились 2,3 тыс. учителей
03 февраля 2025, 16:06

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

Привлечение педагогов в школы Московской области является важной задачей для региональных и муниципальных властей, о необходимости продолжать работу в этом направлении напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами областных министерств, ведомств и округов.
«Год назад, проанализировав ситуацию, мы увидели дефицит учителей. После определенных мероприятий, стимулирующих привлечение специалистов, а также организации кадровой службы этот дефицит сократить. Но, вместе с тем, в ряде территорий наблюдаем перегруженность педагогов. Наша задача — продолжать привлекать талантливых молодых, а также опытных учителей», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в каждой новой школе, которая откроется в Подмосковье 1 сентября, должен быть назначен директор, который будет формировать педагогический коллектив.

Отмечается, что в настоящее время в школах Московской области работают свыше 53,4 тыс. учителей, из них в прошлом году на работу устроились 2,3 тыс. преподавателей, в том числе около 1,9 тыс. — из других российских регионов.

«Основным источником привлечения новых педагогических кадров являются регионы: оттуда у нас около 50%новых учителей. Ещё 21% переходят внутри подмосковных учреждений, и ещё 29% — из Москвы», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Ингрид Пильдес (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

В настоящее время в школах Московской области открыто 234 вакансии, однако 1 сентября заработают школы-новостройки, для работы в которых потребуется около тысячи учителей. Активная работа по привлечению туда педагогов начнётся в апреле.

В Московской области действует комплекс мер поддержки учителей, включая компенсацию аренды жилья и социальную ипотеку. Кроме того, есть различные муниципальные меры поддержки: гранты, служебное жильё, компенсационные выплаты и пр.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье рассказали, какие штрафы могут грозить хозяевам домашних животных
03 февраля 2025, 15:56

Фото: iStock / oatawa

С увеличением числа питомцев, особенно собак, возникает необходимость соблюдать ряд правил. Об этом заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, где рассказали, за что могут оштрафовать хозяев домашних животных.
«За выгул собак без поводков, загрязнение общественных мест продуктами их жизнедеятельности нарушителям грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Если нарушение повлечёт причинение вреда жизни или здоровью людей, а также других животных или чужому имуществу, придётся заплатить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. За жестокое обращение с животными грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», – пояснили в подмосковном Минсельхозпроде.
Там добавили, что полный перечень правил, которые необходимо соблюдать собаководам, можно найти на сайте.

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«Охота» на пенсионерок и детей: почему врач-терапевт Василий Кулик стал педофилом, как насиловал и убивал старушек в полнолуние
03 февраля 2025, 15:47

Василий Кулик: (Фото: кадр из программы «Следствие вели» с Леонидом Каневским»)

С 1984-го по 1985 год серийный маньяк Василий Кулик расправился с 13 женщинами и детьми, младшему из которых было всего 2,5 года. Изверг вел двойную жизнь: жестокий маньяк в одной и врач-терапевт в другой. Как удалось выйти на след преступника и почему он стал убивать расскажет «Радио 1».

Василий Кулик: биография маньяка


Василий Кулик родился в 1956 году в Иркутске в интеллигентной и благополучной семье. Его отец был профессором университета и известным писателем, а мать занимала должность директора школы. Василий появился на свет раньше срока и стал долгожданным ребенком для своих родителей.

С ранних лет он проявлял способности к учебе, легко осваивал школьную программу и после службы в армии без труда поступил в медицинский институт. Преподаватели высоко ценили его, и многие из них советовали ему продолжить обучение в ординатуре по специальности хирургия. Однако Василий отказался, опасаясь резать людей, и выбрал путь участкового терапевта.

Кулик пользовался популярностью среди женщин: у него не было вредных привычек, он был привлекательным, образованным и имел стабильную работу. Общительный по натуре Василий завел множество друзей, женился и стал отцом. На первый взгляд, его жизнь складывалась прекрасно, но никто не догадывался о темных секретах, которые скрывал Кулик.

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Стал жертвой подростков


Во время учебы в институте Василий стал жертвой нападения группы подростков, которые жестоко его избили на улице. Хотя серьезных травм он не получил, после этого инцидента у него начали возникать странные сексуальные фантазии, связанные с маленькими детьми и пожилыми женщинами.

После женитьбы Кулик попытался реализовать свои мрачные желания. Когда его жена находилась в роддоме, ожидая рождения их первого ребенка, Василий начал похищать мальчиков и девочек, затаскивая их в свой гараж, где совершал над ними насильственные действия, угрожая им и запрещая рассказывать о случившемся родителям.

Однако вскоре маньяк стал испытывать недостаток удовольствия от простых актов насилия и начал мечтать об убийствах. Его жертвами становились даже маленькие дети, всего двух лет. После утраты близкого человека — своего отца — Василий полностью потерял рассудок и даже пытался покончить с собой, но безуспешно.

Как терапевт, Кулик часто общался с пациентками пожилого возраста. В один из таких приемов в нем возникло желание расправиться с одной из женщин. Он убедил ее пустить его к себе домой для оказания медицинских процедур, и бабушка согласилась на предложение вежливого врача.


Василий Кулик: (Фото: кадр из программы «Следствие вели» с Леонидом Каневским»)

«Охота» на детей и старушек


Вместо того чтобы оказать медицинскую помощь, он ввел пожилой женщине мощное седативное средство. Пока бабушка находилась в состоянии беспомощности, он совершил над ней насильственные действия, а затем задушил её. Смерть 70-летней женщины не вызвала никаких подозрений — все списали на возраст и указали естественную причину. Это известие обрадовало Кулика, и он продолжил «охоту» на пенсионерок. В течение короткого времени он убил семерых бабушек.


Со временем Кулик утратил интерес к пожилым женщинам и вновь переключился на детей. Если раньше он интеллигентно приглашал их в гости, выбирая доверчивых жертв, то вскоре стал просто силой уводить их к себе в «логово».

Милиция искала маньяка, но совершенно не там, где нужно. Они подозревали уголовников и психически больных, не могли выйти на его след. Дети, ставшие жертвами в начале его преступной деятельности, смогли составить его фоторобот. Все они описывали маньяка как вежливого человека в очках и шляпе, возрастом около 33 лет и с картавостью речи.

Поиски преступника и зависимость от полнолуния


Милиции долго не удавалось найти хоть какую-то зацепку для розыска преступника. Однако в один из дней 1986 года Кулик напал на мальчика на улице и попытался утащить его в свой старый недостроенный дом. К счастью, это заметила женщина, которая, позвав с собой еще двоих человек, отправилась по следу за Куликом.

Когда они вошли в здание, то увидели, как Кулик пытается снять одежду с плачущего мальчика. Женщина закричала, и от неожиданности Кулик бросился бежать. Догнать извращенца удалось мужчинам, следившим за ним вместе с неравнодушной гражданкой. Так, Кулик был задержан.

После ареста маньяк признался в своих преступлениях, подробно рассказав о 30 изнасилованиях и 13 убийствах. Удивительно, но он чуть не избежал наказания: расследование проводилось крайне неэффективно, и в суд было передано сырое дело, чем сразу же воспользовался адвокат «Иркутского монстра». По совету защитника Василий заявил, что оговорил себя, утверждая, что его заставила признаться банда некоего «Чибиса», которая на самом деле совершала все убийства. Дело было отправлено на дополнительное расследование, в ходе которого Кулика чуть не линчевали: жители Иркутска, узнав, кто был привезён на место преступления, попытались отобрать его у милиции и устроить самосуд.


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Смертный приговор


Разоблачить Василия удалось благодаря анализу времени совершения преступлений. Они заметили, что «Иркутский монстр» убивал либо в новолуние, либо в полнолуние. Милиционеры пришли к выводу, что именно в эти периоды Кулик был эмоционально неустойчив и возбудим, и назначили соответствующую дату для финального допроса в суде. Этот ход сработал: убийца вновь признался во всем и даже потребовал смертной казни.

В итоге он и получил свой приговор. Кулика расстреляли в июне 1989 года, положив конец истории «Иркутского монстра».

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В Подмосковье стартует седьмой сезон экопроекта «Зелёный марафон»
03 февраля 2025, 15:31

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Седьмой сезон экологического волонтёрского проекта «Зелёный марафон», направленный на сбор вторсырья, стартует в Московской области, участие в проекте могут принять детские сады, школы и другие учреждения образования, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В рамках «Зелёного марафона» организации-участницы собирают и сдают вторсырьё и получают за это экобаллы, которые можно будет потратить на спортивный инвентарь, учебные пособия и прочие нужды учебного заведения», — говорится в сообщении.
Награды будут вручаться за самый большой объём сданного вторсырья, а также за наибольшее число проведённых акций и максимальный разовый сбор.

Отмечается, что волонтёры реализуют проект «Зелёный марафон» в Мытищах, Пушкине, Щёлкове и Королёве.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует ряд мер по поддержке волонтёров. Эти меры касаются различных сфер. В частности, есть финансовая поддержка, включающая субсидии и гранты, а также страхование жизни и здоровья в период проведения акций на территории региона. Волонтёрам также помогают с организацией мероприятий, предоставляют консультации по созданию и ведению отчётности социально ориентированных некоммерческих организаций, по оформлению заявок на конкурсы и пр.

Поддержка также касается обучения волонтёров, проведения межрегиональных встреч по обмену опытом, а также освещения деятельности волонтёров в СМИ.

Более подробная информация о мерах поддержки волонтёров и добровольцев в Московской области размещена по ссылке.

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#подмосковье
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В Опалиховском лесопарке в Красногорске обустроят ещё два километра дорожек
03 февраля 2025, 14:59

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Последний этап благоустройства Опалиховского лесопарка, расположенного рядом с ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске, завершится в текущем году, в рамках этого этапа в зелёной зоне обустроят дополнительные дорожки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Работы по обустройству двух километров дорожек со скамейками в верхней части парка завершатся в июне 2025 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основные работы по благоустройству Опалиховского лесопарка завершили в 2024 году: там провели санитарную очистку, вдоль пешеходных дорожек установили освещение и камеры видеонаблюдения, а также оборудовали спортивный кластер, в который вошли баскетбольная площадка, площадка для воркаута и теннисный корт. Кроме того, были установлены детские площадки и благоустроен родник. Общая площадь обновлённой территории в лесопарке оставила 44 гектара.

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#красногорск
#благоустройство
#парк
#лес
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Расписание электричек на участке Калязин — Савёлово изменится с 17 по 20 февраля
03 февраля 2025, 14:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек поездов на участке Октябрьской железной дороги между станциями Калязин и Савёлово изменится с 17 по 20 февраля из-за работ по модернизации путевой инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с путевыми работами расписание некоторых электричек изменится, у части составов на участке Савёлово — Сонково — Савёлово сократят число остановок, а некоторые поезда отменят на всё маршруте», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ременным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на вокзалах и станциях. Кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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#электрички
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Жителям Подмосковья рассказали, как отличить фейковую квитанцию от настоящей
03 февраля 2025, 14:24

Фото: Минсоцразвития МО

Жители Московской области стали всё чаще получать поддельные квитанции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Жертвами злоумышленников в основном становятся те, кто оплачивает услуги ЖКХ по QR-коду через приложение банка. Люди сканируют электронный код, переводят по нему оплату, а вместе с ней уходят и все личные данные.

В Минчистоты рассказали, как отличить фейковую квитанцию на оплату ЖКУ от настоящей.
«Нужно внимательно проверить бланк. На нём обязательно должны быть указаны описание услуг и реквизиты. Сверьте при оплате все цифры. Обратите внимание на название организации. Аферисты могут незначительно исказить его. Советуем также проверять размер начислений и вести свой учёт оплаты ЖКУ. Если возникнут вопросы, свяжитесь с представителями управляющей компании или МосОблЕИРЦ», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что на оранжевых долговых извещениях «МосОблЕИРЦ» должен быть указан номер телефона, по которому можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: 7(499)444-01-00.

Наличие долга и его сумму можно также проверить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Подробнее о возможных способах оплаты счетов за ЖКУ можно узнать на сайте.

В Минчистоты рекомендовали быть внимательными при переводе денег.

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Утверждён февральский график приёма граждан в правительстве Подмосковья
03 февраля 2025, 14:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Опубликован график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на февраль 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.





Помимо этого, утверждены графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.

Даты приёмов доступны на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

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