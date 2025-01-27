В округе Кашира снесли аварийный дом на восемь квартир

Двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Топканово городского округа Кашире, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Шлакоблочный жилой дом общей площадью немногим более 485 квадратных метров, располагавшийся по адресу: посёлок Топканово, Парковая улица, 6, был построен в 1963 году. В связи с физическим и моральным износом дом признали аварийным, жильцов из расположенных там восьми квартир расселили, а само здание внесли в список на ликвидацию и в четвёртом квартале 2024 года снесли», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Кашира пока не приняла.
Читайте также:
В Подмосковье за год ликвидировали более 200 аварийных недостроев
В Лыткарине на месте снесённого здания детсада-заброшки разобьют парк
В чеховском посёлке Любучаны снесли многоквартирный дом с пристройкой
Лев Каштанов