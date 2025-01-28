Родившаяся в Ленинграде каширянка рассказала о военном детстве

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Жительница Каширы Галина Медякова (Калинина) поделилась воспоминаниями о военном детстве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Галина Владимировна родилась в 1936 году в Ленинграде, жила в городе с мамой и младшей сестрой, когда летом 1941-го фашистские войска вступили на территорию Ленинградской области. Семью эвакуировали. По пути эшелон попал под обстрел, Галя получила контузию. Её спасли, а родных она потеряла и потом искала всю жизнь.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Галина Медякова помнит, как ленинградцы пережидали в бомбоубежищах бомбёжки, как на полях рядом с городом стояли ежи, когда с мамой и сестрой ходили к бабушке. Ей повезло, что директор детдома в Пермском крае, где оказалась девочка, помог ей найти младшую сестру Ларису. Поиски остальных родных затянулись на долгие годы.
Галина Владимировне удалось узнать, что её отец погиб, защищая Ленинград. Поиски сведений о своей маме Надежде Никифоровне Калининой она продолжает до сих пор.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Судьба привела женщину в Каширу в начале 2000-х годов – она приехала туда с одной из дочерей. У неё две дочери, внук, три внучки и семь правнуков.
Шувалов пожелал Галине Владимировне долгих лет жизни. Он отметил, что дети войны перенесли лишения и тяготы. Их судьбы – свидетельство силы воли и стойкости народа.
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«Такую историю Галина Владимировна рассказала главе городского округа Кашира Михаилу Шувалову. Руководитель муниципалитета и депутаты окружного Совета навестили женщину в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Галина Медякова помнит, как ленинградцы пережидали в бомбоубежищах бомбёжки, как на полях рядом с городом стояли ежи, когда с мамой и сестрой ходили к бабушке. Ей повезло, что директор детдома в Пермском крае, где оказалась девочка, помог ей найти младшую сестру Ларису. Поиски остальных родных затянулись на долгие годы.
Галина Владимировне удалось узнать, что её отец погиб, защищая Ленинград. Поиски сведений о своей маме Надежде Никифоровне Калининой она продолжает до сих пор.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Судьба привела женщину в Каширу в начале 2000-х годов – она приехала туда с одной из дочерей. У неё две дочери, внук, три внучки и семь правнуков.
Шувалов пожелал Галине Владимировне долгих лет жизни. Он отметил, что дети войны перенесли лишения и тяготы. Их судьбы – свидетельство силы воли и стойкости народа.
Читайте также:
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Лора Луганская