В Мытищах построят школу на 1335 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Школу, рассчитанную на 1335 учеников, построят рядом с деревней Челобитьево городского округа Мытищи, проект получил одобрение Архитектурной комиссия градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В здании можно будет с комфортом разместить 55 классов учеников. Общая площадь постройки П-образной формы переменной этажности — от двух до четырёх этажей — составит свыше 19,5 тыс. квадратных метров. Центральный вход будет разделён на два потока — для младшеклассников и учеников средней и старшей школы», — говорится в сообщении.В школе предусмотрены учебные кабинеты, мастерские, два спортивных зала, актовый зал на 500 мест с гримуборными, библиотеки, центр детских инициатив, медпункт и кухня с двумя столовыми — на 250 мест для младшеклассников и 418 мест для остальных учеников.
На прилегающей территории оборудуют спортивную зону и зоны для отдыха.
Строительство школы планируется завершить в первом квартале 2027 года.
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