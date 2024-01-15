Обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове стал новым центром притяжения в округе

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«В парке положили тропинки, обустроили площадки для наблюдения за природой, благоустроили пляж на берегу пруда, организовали зону барбекю, установили амфитеатр и навес с качелями. На территории парка обустроены детская и спортивная площадки. Кроме того, есть туалеты, урны, а рядом открыта парковка», — говорится в сообщении.
Благоустройство было проведено и на территории спортклуба «Авиатор» — там отремонтировали стадион и открыли дополнительные площадки для занятий спортом.
«В минувшем году в Домодедове появилась еще одна большая современная зона отдыха. Она рассчитана на интересы всех групп населения. (…) Местные жители и гости города непременно найдут здесь варианты для проведения досуга», — цитируются в сообщении слова главы Минблагоустройства региона Михаила Хайкина.
Благоустройство проводилось по программе «Формирование комфортной городской среды».
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