Обновлённый Рижский вокал откроется для пассажиров 1 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Рижский вокзал будет открыт для пассажиров с воскресенья, 1 сентября, он станет пунктом отправления и прибытия для ряда пригородных поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Пассажирам станут доступны все помещения вокзала, в том числе билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт. На Рижский вокзал будут прибывать и отправляться с него электрички. В основном — от/до станций Румянцево, Новоиерусалимская, Шаховская и Волоколамск», — говорится в сообщении.Для электричек на вокзале построили две платформы длиной 270 метров. Они оборудованы навесом от осадков, статической и динамической навигацией, там установлено энергоэффективное освещение, скамейки и урны.
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