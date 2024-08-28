В России впервые запустили беспилотный поезд

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Российские железные дороги запустили на Московском центральном кольце первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Об этом информирует РИА Новости.
Несмотря на то, что этот поезд управляется автоматически, в кабине все же присутствует машинист, который открывает или закрывает двери во время посадки и высадки пассажиров. В РЖД уточнили, что это третий уровень автоматизации.
Первый свой рейс поезд осуществил на одной из станций МЦК, где его встречали первые пассажиры и журналисты. Отмечается, что поезд сам замедлился и остановился. Когда все люди зашли в вагон и сели, машинист закрыл двери, после чего поезд сам отправился в путь.
Ранее беспилотная «Ласточка» курсировала по МЦК только в рамках испытаний и подготовки к запуску. Теперь она будет регулярно ездить на МЦК в общем потоке вместе с обычными поездами, управляемыми машинистами.
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Первый свой рейс поезд осуществил на одной из станций МЦК, где его встречали первые пассажиры и журналисты. Отмечается, что поезд сам замедлился и остановился. Когда все люди зашли в вагон и сели, машинист закрыл двери, после чего поезд сам отправился в путь.
Ранее беспилотная «Ласточка» курсировала по МЦК только в рамках испытаний и подготовки к запуску. Теперь она будет регулярно ездить на МЦК в общем потоке вместе с обычными поездами, управляемыми машинистами.
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Дарья Осипова