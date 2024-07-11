Обновлённый в Серебряных Прудах сквер «Яблоневый сад» разделили на две части

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Открытый для посещения после обновления сквер «Яблоневый сад» по просьбам жителей разбили на две части. Об этом сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
«В одной части обустроили тихую зону отдыха с теневыми навесами, а в другой – активную зону с площадками для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Установили столы для тенниса», – привёл Павлихин в своём телеграм-канале слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.В сквере провели санитарную очистку сада, высадили более 100 плодовых деревьев и кустарников. На территории создали детскую, спортивную и смотровую площадку, обновили качели, отреставрировали фонтан.
Отмечается, что благоустройство проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Читайте также:
Ребятам из Серебряных Прудов рассказали о святых Петре и Февронии
В Серебряных Прудах пройдет профмероприятие «Технический осмотр»
На дорогах Серебряных Прудов проходят рейды «Нетрезвый водитель»
Лора Луганская