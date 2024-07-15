Обновлённую часть Центрального парка Лобни открыли для посетителей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня
В Лобне после реконструкции открыли первую часть Центрального парка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ленточку торжественно перерезали первый замминистра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков и первый замглавы города Евгений Аптекин. Все аттракционы в день открытия работали бесплатно. На мероприятие пришло много жителей. Дети продолжают активно кататься на каруселях и пробовать новые развлечения», – говорится в сообщении.В администрации отметили, что полюбившийся гостям порка паровозик вернулся туда в виде модернизированной «Иволги» мини-МЦД.
Также на территории открылись спортивные и детские площадки, мини-сцена. Полностью завершить реконструкцию парка планируют к концу лета.
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Лора Луганская