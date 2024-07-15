В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,8 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 1,8 млн человек побывали в парках Московской области за минувшую неделю — с 8 по 14 июля, это на 230 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«В Подмосковье находится 194 парка культуры и отдыха. На прошлой неделе парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил глава подмосковного министерства Михаил Хайкин.Больше всего посетителей принял парк «Пехорка» в Балашихе — за неделю там побывали 93 тысячи человек. На втором месте по популярности оказался парк Толстого в Химках, который посетили 57 тысяч гостей. Третье место занял Сестрорецкий парк в Клину с 47 тысячами посетителей. Четвёртым по популярности стал Центральный парк в Пушкине с 46 тысячами гостей. А замыкает недельный топ-5 парк Мира в Мытищах, который посетили 42 тысячи человек.
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