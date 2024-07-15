Волоколамский городской парк откроется после обновления 16 июля

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В Волоколамском городском парке культуры и отдыха завершили обновление и готовятся принимать посетителей.
Врип главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова проверила качество выполненных работ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На главной аллее и перед сценой парка заменили дорожное покрытие – вместо брусчатки уложили асфальт. Теперь волоколамцам будет удобнее кататься на роликах и самокатах.
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На главной аллее и перед сценой парка заменили дорожное покрытие – вместо брусчатки уложили асфальт. Теперь волоколамцам будет удобнее кататься на роликах и самокатах.
«По итогам обхода поручила досеять газон вблизи бордюров, сделать плавный скат от беговой дорожки к территории около сцены. Все эти работы будут выполнены до открытия парка», – рассказала глава городского округа.Как отметили в администрации, уже 16 июля желающие смогут посетить парк и оценить перемены.
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Лора Луганская