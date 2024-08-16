Обновлённую школу на 1100 мест в Дзержинском откроют 1 сентября будущего года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дзержинском реконструируют школу №7 на 1100 мест, расположенную на улице Угрешской.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
В городском округе – шесть учебных заведений и девять детсадов. В 2024-м отремонтированы лицей №3 им. А.Е. Голованова, лицей №6 «Парус», гимназии №4 и №5. Сейчас идёт реконструкция школы Угрешской. Там укрепят несущие стены, заменят кровлю, обновят фасады и благоустроят территорию.
Преобразится и Детская школа искусств, в которой занимаются 450 воспитанников.
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В городском округе – шесть учебных заведений и девять детсадов. В 2024-м отремонтированы лицей №3 им. А.Е. Голованова, лицей №6 «Парус», гимназии №4 и №5. Сейчас идёт реконструкция школы Угрешской. Там укрепят несущие стены, заменят кровлю, обновят фасады и благоустроят территорию.
«Более 10 лет этот объект был заморожен. Сейчас там идут активные работы. Уже выполнен демонтаж внутренних перегородок, возведены новые стены на нулевом и первом этажах. Обновим также крышу, которая протекала. Все стройматериалы завезены, ведём ежедневный контроль, чтобы 1 сентября следующего года открыть этот объект», – сказал Пак.А в январе после капремонта откроют двери два корпуса дошкольного отделения гимназии №4. Один из них – 1962 года постройки, туда смогут ходить 95 детей. Другой был построен в 2012 году. В последнее время здание находилось в аварийном состоянии. После модернизации оно будет готово принять 80 малышей.
Преобразится и Детская школа искусств, в которой занимаются 450 воспитанников.
«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы заменили там вентиляционную систему. Помимо этого, отремонтировали кровлю, обновили фасад», – отчитался Пак.До начала учебного года остаётся чуть больше двух недель. В Дзержинском в этом году за парты сядут около 6 тыс. детей, в том числе свыше 650 первоклассников.
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Лора Луганская