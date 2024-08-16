Обновлённую школу на 1100 мест в Дзержинском откроют 1 сентября будущего года

В деле о смерти голливудского актера Мэттью Перри появились новые детали. Оказалось, что к его кончине причастны сразу несколько лиц из его близкого круга. Что произошло с актером и как с гибелью звезды сериала «Друзья» связаны наркодилеры расскажет редакция «Радио 1».