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Обновлённую школу на 1100 мест в Дзержинском откроют 1 сентября будущего года

16 августа 2024, 15:51
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Дзержинском реконструируют школу №7 на 1100 мест, расположенную на улице Угрешской.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.

В городском округе – шесть учебных заведений и девять детсадов. В 2024-м отремонтированы лицей №3 им. А.Е. Голованова, лицей №6 «Парус», гимназии №4 и №5. Сейчас идёт реконструкция школы Угрешской. Там укрепят несущие стены, заменят кровлю, обновят фасады и благоустроят территорию.


«Более 10 лет этот объект был заморожен. Сейчас там идут активные работы. Уже выполнен демонтаж внутренних перегородок, возведены новые стены на нулевом и первом этажах. Обновим также крышу, которая протекала. Все стройматериалы завезены, ведём ежедневный контроль, чтобы 1 сентября следующего года открыть этот объект», – сказал Пак.
А в январе после капремонта откроют двери два корпуса дошкольного отделения гимназии №4. Один из них – 1962 года постройки, туда смогут ходить 95 детей. Другой был построен в 2012 году. В последнее время здание находилось в аварийном состоянии. После модернизации оно будет готово принять 80 малышей.

Преобразится и Детская школа искусств, в которой занимаются 450 воспитанников.
«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы заменили там вентиляционную систему. Помимо этого, отремонтировали кровлю, обновили фасад», – отчитался Пак.
До начала учебного года остаётся чуть больше двух недель. В Дзержинском в этом году за парты сядут около 6 тыс. детей, в том числе свыше 650 первоклассников.

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«Избежать не удастся»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: на выходных не удастся избежать кратковременных дождей
16 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

Впереди — выходные, и многим жителям Москвы и Подмосковья хочется, чтобы лето еще побаловало своим теплом и солнцем. Но сбудется ли это?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода нас ждет на выходных.

«Прогноз в целом позитивный. Но безоблачное небо от нас уйдет. В субботу и воскресенье начнет прибавляться облачность. Москву и Подмосковье зацепит фронтальная зона, которая идет по северу. Небольших кратковременных дождей избежать не удастся, но они затронут скорее всего Москву и север области. Температура будет до 25 градусов — августовская, летняя и вполне благоприятная», — рассказал синоптик.

Он также отметил, что понедельник следующей недели обойдется без осадков.

«В понедельник до 27 градусов, без осадков. Во вторник будет переход ветра с юго-западного на северо-западный, и немного опять идем вниз до 22-23 градусов с небольшим дождем», — сказал эксперт.

Он добавил, что такая погода абсолютно нормальная и соответствует августовской норме.

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В Подмосковье за неделю прибыли более 900 жителей Курской области
16 августа 2024, 15:52

Фото: пресс-служба правительства МО

Около 900 человек приехали из Курской области в Подмосковье за последнюю неделю, среди приехавших более 680 детей, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«В числе прибывших из Курской области — 681 ребёнок. Это и малыши до года, которые приехали вместе с мамами, и школьники, и студенты колледжей, а также дети-сироты и дети с паллиативным статусом», — говорится в сообщении.
В Московскую область курян доставили на автобусах, которые сопровождали фельдшеры, сотрудники подмосковного министерства социального развития и автоинспекторы.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва приехавших приняли в пунктах временного размещения в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах, ступинском пансионате «Сосновый бор», центре помощи семье и детям «Вдохновение» в Коломне, а также в детских лагерях «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине и «Горизонт» и «Звонкие голоса» на территории городского округа Клин. Кроме того, детей из Дома ребёнка Курской области разместили в егорьевском семейном центре «Преображение», а 48 человек с ограниченными возможностями здоровья — в егорьевском «Добром доме».

Все эвакуированные обеспечены горячим питанием, а также медицинской и психологической помощью.

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#курская область
#эвакуация
#московская область
#подмосковье
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РГСУ подготовит специалистов в области психологии счастья
16 августа 2024, 15:44

Фото: iStock/SeventyFour

Российский государственный социальный университет (РГСУ) начнёт подготовку специалистов в области психологии счастья.
Отмечается, что новое направление магистратуры откроется с нового учебного года.

«Ряд новых направлений подготовки магистратуры, среди которых «Психология счастья в социальной сфере, бизнесе и политике», открыт на факультете политических и социальных наук Российского государственного социального университета», — приводит RT сообщение учебного заведения.

До этого сообщалось, что в Москве более 70 тыс. студентов колледжей прошли практику в компаниях в прошлом учебном году. Директор политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова столичного департамента образования и науки Наталья Еремина прокомментировала ситуацию.

«Уже третий год наш колледж сотрудничает с работодателями: вместе мы разрабатываем и реализуем учебные программы. Партнёры помогают определять необходимое оснащение площадок для практической подготовки по разным специальностям, привлекают опытных работников к наставничеству и предлагают места для целевой подготовки», – приводит АГН «Москва» слова Ереминой.

Ранее руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявляла, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.

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#москва
#студенты
#медаль
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#онлайн
#психология
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В деревне Серково снесли полуразрушенную котельную
16 августа 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Полуразрушенное здание бывшей котельной снесли у дома №1/5 в деревне Серково городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичное здание котельной общей площадью около 250 квадратных метров находилось рядом с жилой застройкой. Котельная долгое время не использовалась, пришла в заброшенное состояние и начала разрушаться. Местные жители обращались к властям через портал «Добродел» с просьбой снести опасную постройку и привести в порядок территорию. В итоге здание было включено в список на ликвидацию и в начале августа этого года котельную снесли», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время снос завершён, земельный участок очищен от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа пока не приняла.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#владислав гордиенко
#котельная
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В Дзержинском обновят трубопровод, дающий тепло половине населения округа
16 августа 2024, 15:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дзержинском в этом году модернизируют магистральный трубопровод.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. Пак возглавил городской округ около полугода назад. Собеседники обсудили проделанную работу и дальнейшие приоритетные задачи. Среди наиболее актуальных сегодня вопросов – подготовка к осенне-зимнему периоду.

По завершении предыдущего отопительного сезона в округе сразу приступили к ремонту аварийных объектов ЖКХ. Магистральная теплосеть М-5 протяженностью 3,1 тыс. м обеспечивает теплом 121 дом, где проживают 38 тыс. жителей. Это половина населения округа. Также отопление из этой сети получает одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса – Центр двойных технологий «Союз».

Сеть сильно изношена, поэтому было решено её модернизировать. Уже демонтирована труба, зачищен канал, заменено 250 м магистрали. Все работы завершат до начала отопительного сезона.
«Мы также приступили к установке индивидуальных тепловых пунктов в домах на улицах Школьная и Ленина. Завершим ориентировочно 8-10 сентября», – сообщил руководитель городского округа.
Как подчеркнул Воробьёв, эту работу нужно проводить в соответствии со всеми регламентами.
«При монтаже индивидуального теплового пункта очень важно соблюдать технологию. ИТП устанавливается в подвалах и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям – от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», – поставил задачу губернатор.
В муниципалитете также обновят участки теплосетей по улицам Шама, Академика Жукова, Дзержинской, отремонтируют центральные тепловые пункты. По данным Пака, к зиме подготовлено 150 многоквартирных домов. Это 65% от общего числа.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#андроник пак
#дзержинский
#модернизация
#теплоснабжение
#теплотрасса
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Названа цена портфеля российского школьника в этом году
Исследование: Собрать школьный портфель стоит 5 445 рублей
16 августа 2024, 15:08

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Исследования сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.
Так, в индекс школьного портфеля входят рюкзак, канцелярский набор, пенал с предметами, набор карандашей и ручек и дневник.

«А для первоклассников в расходы дополнительно войдут прописи, пластилин и цветные карандаши. Тогда школьные принадлежности обойдутся в 5809 рублей», — приводит RT сообщение аналитиков.

До этого член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила почему идею о школьной форме в России трудно реализовать.

«Материалы для советской школьной формы и сукно на гимназистов Императорской гимназии – это две совершенно разные вещи. Поэтому сейчас Виталий Милонов решил совместить несовместимое. Нужно либо качество и высокая цена, либо всеобщая доступность и качество на уровне спрос-предложение», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Бессараб.

Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая сообщила, что четыре новые школы и три детских сада откроются с началом учебного года, ещё несколько учебных заведений будет открыто до конца декабря в муниципалитете.

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В Химках семьи бойцов спецоперации отправили в речной круиз
16 августа 2024, 14:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки.

В Химках организовали прогулку на теплоходе для семей участников спецоперации. Всего в речной круиз по каналу имени Москвы отправились около 80 семей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы неоднократно говорили: неважно, прогулка это или встреча на природе. Главное, что люди встречаются, им дают повод, и они могут вместе не только провести время, но и поддержать друг друга, помочь в решении очень многих вопросов», – рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Евгения Евсеева.
Такие мероприятия проходят в Химках регулярно. Кроме речных прогулок для семей военнослужащих проводят тематические встречи, мастер-классы и другие мероприятия.
«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для семей мобилизованных. Понимаем, как важно в это непростое время обеспечивать эмоциональную и материальную помощь. Наш центр организует регулярные встречи и мероприятия, где семьи могут обмениваться опытом, получать консультации и просто находить поддержку в кругу единомышленников», – рассказал руководитель центра поддержки семей мобилизованных в городском округе Химки Владимир Семёнов.
Как отметили в администрации, социальные работники, волонтёры и сотрудники администрации продолжают поддерживать родных военнослужащих. Они уже решили сотни вопросов – помогли оформить кредитные каникулы, льготы на оплату ЖКУ, получить путёвки в детсады вне очереди, устроить детей бесплатно в творческие кружки, спортивные секции и многое другое.

Обо всех мерах поддержки в Химках можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88, а также в Центре поддержки участников СВО и их семей с 9:00 до 18:00 по будням по адресу: улица 9 Мая, д.18Б.

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#химки
#сво
#спецоперация
#подмосковье
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«Сколько этот придурок готов заплатить»: как со смертью Мэттью Перри связаны врачи и наркодилеры
16 августа 2024, 14:23

Фото: соцсети М.Перри

В деле о смерти голливудского актера Мэттью Перри появились новые детали. Оказалось, что к его кончине причастны сразу несколько лиц из его близкого круга. Что произошло с актером и как с гибелью звезды сериала «Друзья» связаны наркодилеры расскажет редакция «Радио 1».

Смерть Мэттью Перри: кто виновен в смерти актера


54-летний актер Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Утром рокового дня он играл пиклбол, затем вернулся домой, отправил своего личного помощника по делам и принял ванну. Вернувшись на виллу, ассистент Перри обнаружил лишь его бездыханное тело.

Изначально предполагалось, что смерть артиста наступила по естественным причинам. В СМИ писали, что спровоцировать сердечный приступ могли физическая нагрузка и горячая вода. Однако спустя некоторое время выяснилось, что в организме артиста находилась существенная доза кетамина — специального раствора для анестезии. Количество препарата было сравнимо с настоящим наркозом, применяемым в больнице.

Следователи стали прорабатывать версию о насильственной смерти актера. Так, по подозрению в причастности к гибели Перри были задержаны: врачи Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес, наркодилерша Джасвин Санга (известная как «Кетаминовая королева»), ассистент актера Кеннет Ивамаса и «брокер» по имени Эрик Флеминг.

Осенью 2023 года они продали Перри примерно 20 пузырьков с кетамином, получив от него за это 55 000 долларов наличными.

«Интересно, сколько этот придурок нам еще готов заплатить?», — подшучивали над Перри фигуранты в переписке.

Дело в том, что пузырек, который продавали Перри за 2000 долларов, самому доктору Пласенсия обходился в три раза дешевле. И он лично вводил актеру кетамин, не обращая внимания на скачки давления, которые при этом начинались.

Фото: соцсети М.Перри

Был ли связан Мэттью Перри с наркотиками


При жизни голливудский актер нередко рассказывал прессе о своих пагубных пристрастиях. Однако за несколько месяцев до смерти Перри заверял, что не употребляет запрещенные вещества с 2021 года. В ходе расследования выяснилось, что эти заявления актера были ложными.

Оказалось, что Перри употреблял кетамин, который получал для лечения депрессии и тревожного расстройства.

Первоначальными источниками поставок препаратов были два врача. Когда лекарства от этих врачей стали слишком дорогими, Перри переключился на новый источник — следствие нашло женщину, известную как «Кетаминовая королева Лос-Анджелеса».

Кому и что Мэттью Перри оставил в наследство


Наследство звезды сериала «Друзья» оценивается в 120 миллионов долларов. Огромная сумма досталась его бывшей возлюбленной, а почти все свои деньги Мэттью Перри незадолго до смерти поместил в трастовый фонд, распорядителями которого стали его друзья Лиза Фергюсон и Робин Рузан.

Актер, умерший бездетным, в своем завещании отметил, что дети, которые у него могут родиться после 2009 года, не имеют «явного права» на его состояние.

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В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия электроэнергии
РЖД: в Приморье приостановили движение поездов из-за отсутствия электричества
16 августа 2024, 13:55

Фото: iStock/Serjio74

В Приморском крае после массового отключения электричества приостановили движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отмечается, что в районе 10:15 на участках Кругликово – Находка длиной 875 километров и Угловая – Владивосток (42 километра) произошло аварийное отключение подстанций, питающих всю железнодорожную инфраструктуру.

В настоящее время компания-перевозчик совместно с властями региона прорабатывает альтернативные варианты осуществления перевозок, а также принимают меры по обеспечению безопасности пассажиров.

Ранее в этот день сообщалось, что в Приморье произошло массовое отключение электричества. Без света остались жители многих населённых пунктов региона. На месте происшествия не зафиксировано взрыва и ЧП внешнего характера.

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