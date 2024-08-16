В Дзержинском собрали первые 600 кг гуманитарной помощи для курян

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Дзержинский уже собрали и передали жителям Курской области первые 600 кг гуманитарной помощи.
Об этом во время рабочей встречи сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Андрею Воробьёву. Пак возглавил городской округ около полугода назад.
Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.
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«Это очень важная работа. Подмосковье принимает детей из Курской области и сопровождающих их лиц, это преимущественно мамы. Они размещены в разных городских округах. Мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне, тоже вносит свою лепту», – отметил губернатор.
Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.
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Лора Луганская