«Обнулить историю»: Психосоматолог объяснила, как построить здоровые отношения внутри семьи

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Пока ребенок маленький, многие отцы не вовлечены в процесс воспитания, ссылаясь на то, что младенцу больше нужна мама, а задача папы — заработать денег. Так ли это, и может ли такое убеждение привести к нехорошим последствиям в семье?
Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что процесс воспитания детей подразумевает личностное развитие родителя, поэтому говорят, что здоровые отношения внутри семьи требуют здоровых мамы и папы.
По ее словам, паттерны и травмирующий опыт родителей передается детям, поэтому есть негласное правило, что мужчина и женщина, когда создают семью, обнуляют свою историю.
Она подчеркнула, что основа семьи — мир, вопреки всем ссорам и недомолвкам.
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«Мама и папа — это члены, равноправные партнеры одной команды под названием «семья». Все семьи разные, но во главе угла должны стоять здоровье и безопасность детей. Семья — это живая система, это уважение, любовь, забота о каждом без исключений. Родителям необходимо уметь договариваться между собой и не пускать что-то на самотек. Причем, правила в семье могут меняться», — отметила эксперт.
По ее словам, паттерны и травмирующий опыт родителей передается детям, поэтому есть негласное правило, что мужчина и женщина, когда создают семью, обнуляют свою историю.
«Травма — это осьминог, который ползет по семье, то есть передается. Стереотипы поведения, реакции на конфликты, на испытания, на сложные ситуации прививаются из той семьи, в которой мы выросли. Поэтому мужчина и женщина должны как бы обнулить свою историю. Они являются началом новой семьи, и хорошо, если они пропишут какие-то условные правила, но, конечно, будут компромиссы всегда», — объяснила психолог.
Она подчеркнула, что основа семьи — мир, вопреки всем ссорам и недомолвкам.
«Не бывает идеальных семей. Любовь — это не дар, это не какое-то состояние перманентное, это большой труд», — заключила Тур.
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Анастасия Панченко