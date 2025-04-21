Психосоматолог перечислила способы проживания негативных эмоций

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Психологи утверждают, что несвоевременное проживание эмоций может привести к всякого рода болезням.
Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что даже самые неприятные эмоции необходимо проживать, чтобы они не копились внутри, уничтожая психику.
Психосоматолог перечислила способы проживания эмоций.
Екатерина Тур отметила, что подавленная эмоция может превратиться в депрессию, и баланс парасимпатической и симпатической нервных систем будет нарушен, потому стоит не накапливать в себе чувства.
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«Злость — это полезная тренировка для тела. Нужно поплакать, проговорить, прокричать, побегать. Бывает такое, что мы начинаем зубами скрипеть, например, сжимаются жевательные мышцы – это рефлекторная реакция. Нужно позволять себе это делать. С помощью слез, крика, гнева тело освобождается от эмоций», — объяснила эксперт.
Психосоматолог перечислила способы проживания эмоций.
- Включить громкую музыку и петь, плакать, танцевать.
- Поехать на природу — например, в лес. Там погулять, покричать, поплакать, подышать.
- Задавать себе вопросы: что я чувствую, почему у меня такое состояние, то есть «почувствовать себя внутри себя дома».
- Включать медитации, глубоко дышать.
Екатерина Тур отметила, что подавленная эмоция может превратиться в депрессию, и баланс парасимпатической и симпатической нервных систем будет нарушен, потому стоит не накапливать в себе чувства.
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Анастасия Панченко