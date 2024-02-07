Оборону Камчатки усилят подводными «черными дырами»

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Первая дизельная субмарина проекта 636.3 прибыла на Камчатку. Эта подводная лодка, известная как «черная дыра» из-за своей невероятной бесшумности и незаметности для вражеских сил над и под водой.
Минобороны сообщило, что после проведения учений на Камчатке появится еще больше таких «черных дыр», которые будут усиливать оборону региона.
Подводные лодки будут использоваться для укрепления обороны Камчатки, причем первая «черная дыра» уже прибыла туда, как сообщили источники в Минобороны.
Основной задачей этих субмарин будет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, добавил Болтенков. Теперь вопрос заключается в том, как они проявят себя в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки.
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«В настоящее время они изучают акваторию... Возможно, в будущем они будут базироваться там постоянно,» — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям».
Основной задачей этих субмарин будет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, добавил Болтенков. Теперь вопрос заключается в том, как они проявят себя в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки.
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Артем Кузьмин