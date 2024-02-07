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Оборону Камчатки усилят подводными «черными дырами»

07 февраля 2024, 05:12
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Первая дизельная субмарина проекта 636.3 прибыла на Камчатку. Эта подводная лодка, известная как «черная дыра» из-за своей невероятной бесшумности и незаметности для вражеских сил над и под водой.
Минобороны сообщило, что после проведения учений на Камчатке появится еще больше таких «черных дыр», которые будут усиливать оборону региона.

«В настоящее время они изучают акваторию... Возможно, в будущем они будут базироваться там постоянно,» — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям».

Подводные лодки будут использоваться для укрепления обороны Камчатки, причем первая «черная дыра» уже прибыла туда, как сообщили источники в Минобороны.

Основной задачей этих субмарин будет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, добавил Болтенков. Теперь вопрос заключается в том, как они проявят себя в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки.

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Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву
07 февраля 2024, 04:56

iStock/microgen

Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает американскому журналисту Такеру Карлсону, находящемуся в Москве для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он высказал свою позицию на странице в социальной сети Х.
«Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона) аресту», — написал Макс.
Он также предупредил Карлсона о возможных последствиях, ссылаясь на случай основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, который столкнулся с серьезными обвинениями.

В настоящее время Карлсон находится в Москве и готовится взять интервью у Путина, которое Маск обещал не блокировать в своей социальной сети. Он предостерег Карлсона о возможных опасностях, связанных с его визитом в российскую столицу, имея в виду сложную ситуацию с Ассанжем, который подвергается угрозе тюремного заключения в США.

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#маск
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Мужчина застал на своем участке занимающуюся сексом пару
07 февраля 2024, 03:58

Фото: iStock/jeffdalt

В одной из деревень провинции Чонбури, Таиланд, местный житель застал мужчину и женщину, которые занимались сексом у его дома. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел поздно вечером, когда 48-летний мужчина мыл посуду. Он услышал, как рядом с его домом остановился автомобиль, и подумал, что к нему на участок забрались пьяные люди. Выходя на улицу, он включил фонарик на своем смартфоне и увидел в салоне машины пару, занимающуюся сексом.

Мужчина в автомобиле заметил, что его снимают, и разгневался. Он ударил по стеклу в знак недовольства, а затем резко поехал назад, едва не наехав на владельца участка. Тот успел вовремя увернуться и остался невредимым.

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Российский актер умер в возрасте 27 лет
Актер театра и кино Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, причины не называются
07 февраля 2024, 02:19

Фото: istock / tomertu

На сайте «Электротеатра Станиславский» сообщается о скоропостижной кончине российского актера Кирилла Турутина, который ушел из жизни на 28-м году. В сообщении театра, опубликованном 18 января, говорится о трагической утрате очень молодого и талантливого артиста.
Кирилл Турутин присоединился к коллективу театра в 2020 году и успел сыграть в нескольких спектаклях, включая «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». Его актерские достижения также охватывают проекты в кино, среди которых «Вертинский», «Детдомовка» и «Седьмая симфония».

Он успешно завершил актерский курс в Российском государственном институте сценических искусств и прошел обучение в Мастерской индивидуальной режиссуры.

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Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
Небензя: у России есть доказательства применения Patriot против Ил-76
07 февраля 2024, 01:58

Фото: сайт Кремля

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США прямо причастны к атаке на российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН Небензя подчеркнул, что у России имеются непреложные доказательства применения зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Это не оставляет сомнений в том, что Вашингтон прямо участвовал в этом инциденте», — отметил он.
Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины и трое сопровождающих, помимо шести членов экипажа. Самолет был сбит украинскими военными.

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В Турции раскрыли сроки строительства завода дронов на Украине
Турецкая Baykar обещала закончить строительство завода дронов под Киевом за год
07 февраля 2024, 01:30

Фото: iStock/Mevlut_INAN

Турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, планирует завершить строительство своего завода под Киевом в течение года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление генерального директора компании Халука Байрактара.

На Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде Байрактар пояснил, что на заводе будет трудиться около 500 человек. Он также отметил, что примерно через год компания перейдет к внутреннему оборудованию и организационной структуре завода.

«Завод в Украине будет крупным», — подчеркнул он.
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Экс-глава мирового биатлона заявил, что не получил от россиян ни рубля
Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал ни кроны, ни рубля от россиян
07 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/Wirestock

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) из Норвегии Андерс Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал никаких взяток от российских граждан, сообщает NRK.
Процесс над ним начался 9 января. Ему предъявляются обвинения в получении взяток, в том числе от российских чиновников. В ходе заседания во вторник свидетельские показания давал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

«Я хочу ясно подчеркнуть, что никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного российского гражданина», — отметил Бессеберг.
Судебный процесс над Бессебергом будет продолжаться до 16 февраля. Он возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. Ему предъявляются обвинения в получении взяток, включая часы на сумму около 195 тысяч норвежских крон (приблизительно 18 тысяч долларов), а также связанные с Россией охотничьи поездки и встречи с проститутками, которые, по утверждению обвинения, оплачивались российскими государственными чиновниками.

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#поездки
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Принц Гарри прилетел в Лондон и встретился с болеющим раком Карлом III
07 февраля 2024, 00:40

Фото: iStock/nevenmn

Принц Гарри вернулся в Лондон, чтобы посетить своего больного отца. Британские журналисты следили за его передвижениями весь день. Наконец им удалось заснять его как в аэропорту Хитроу, так и в Кларенс-хаусе, куда также прибыл и король.
По данным Daily Mail, встреча между отцом и сыном была короткой, но продуктивной. Фотографии, сделанные после визита принца Гарри, свидетельствуют о хорошем настроении у Карла, который, уезжая на государственном Bentley вместе с супругой Камиллой, выглядел очень счастливым.

Предположительно, после встречи с отцом король отправился в Сандрингем для лечения, в то время как направление Гарри осталось неизвестным. Принц Уильям, по сообщению Mirror, не планирует встречаться с братом из-за ухода за своей женой после ее операции. Кроме того, завтра на него ложится часть королевских обязанностей, поэтому время для встречи с братом в его графике не нашлось.

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#операции
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Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след»
Умерла актриса сериалов «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор» Елена Сафронова
07 февраля 2024, 00:30

Фото: iStock/trofimich

На официальном сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича появилась информация о кончине актрисы Елены Сафроновой, известной по своим ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор».
«Нас покинула Елена Ивановна Сафронова, артистка драмы, выдающаяся мастерица сцены и исключительный профессионал. За 43 года своей неизменной службы в театре она создала неповторимые образы и продолжала творческую деятельность практически до последнего дня. Мы выражаем нашу искреннюю скорбь и глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
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В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии
Следователи начали проверку сообщений о смерти школьницы от пневмонии под Пермью
07 февраля 2024, 00:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Пермские следователи начали расследование после появления информации о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить отчет о результатах работы, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По данным СК России, в феврале в СМИ появились данные о том, что 12-летняя девочка умерла от пневмонии в больнице города Кунгур. Ранее участковый врач не обнаружил у нее это заболевание при обследовании.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю ведется предварительное расследование. Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. предоставить информацию о ходе проверки и выявленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
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