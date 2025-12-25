Сергей Безруков подал в суд на продавца масок с лицом Саши Белого

25 декабря 2025, 20:35

Сергей Безруков (Фото: кадр из сериала «Бригада»)

В Хамовническом суде Москвы рассматривают иск народного артиста России Сергея Безрукова. Актёр требует запретить незаконное использование его изображения в коммерческих целях. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Речь идёт о масках с лицом его персонажа Саши Белого, которые массово продают на маркетплейсах. Ответчицей по делу выступает предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская. Её бизнес связан с производством игрушек.



Безруков просит суд взыскать с неё 250 тысяч рублей компенсации и обязать прекратить продажу масок. Актёр первоначально не комментировал судебный процесс, но после публикаций в СМИ объяснил свою позицию в соцсетях.

«Использование изображения и имени человека без его согласия в коммерческих целях недопустимо и незаконно. И каждый человек имеет право на защиту этих персональных данных», — заявил Сергей.