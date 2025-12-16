В Московской области в будущем году увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
В 2026 году бюджет на поддержку малого и среднего предпринимательства Подмосковья будет увеличен. Об этом сообщила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
При этом она пообещала, что все существующие меры поддержки предпринимателей продолжат работать в регионе и в следующем году
«На поддержку в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» из бюджета региона в следующем году планируется направить свыше 3,6 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в этом году. Порядка миллиарда рублей из этих средств пойдёт на предоставление региональных субсидий», – отметила Зиновьева на пресс-конференции по итогам года.
В течение уходящего года представители бизнеса могли подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы, на компенсацию затрат на франчайзинг. Также у них была возможность возместить часть затрат на покупку и лизинг оборудования. Отдельная субсидия предусмотрена для социальных предпринимателей.
Зиновьева добавила, что по итогам 2025 года число предпринимателей, получивших поддержку в виде субсидирования, превысит 500. Сумма поддержки – около миллиарда рублей.