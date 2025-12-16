В Московской области в будущем году увеличат поддержку малого и среднего бизнеса

16 декабря 2025, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2026 году бюджет на поддержку малого и среднего предпринимательства Подмосковья будет увеличен. Об этом сообщила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





При этом она пообещала, что все существующие меры поддержки предпринимателей продолжат работать в регионе и в следующем году

«На поддержку в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» из бюджета региона в следующем году планируется направить свыше 3,6 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в этом году. Порядка миллиарда рублей из этих средств пойдёт на предоставление региональных субсидий», – отметила Зиновьева на пресс-конференции по итогам года.