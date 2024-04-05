Хинштейн: росгвардейца представят к награде за задержание напавшего на Чибиса

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Росгвардеец, задержавший преступника, который напал на губернатора Андрея Чибиса, будет представлен к награде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Отмечается, что омоновец не только проявил мужество и профессионализм, но и предотвратил гораздо более тяжкие последствия. Депутат рассказал, что сотрудник ОМОНа сначала буквально отшвырнул преступника от Чибиса, после чего применил табельное оружие: за предупредительным выстрелом в воздух последовало ранение нападавшего в ногу.
Хинштейн поделился, что сотруднику Росгвардии 41 год, он является участником спецоперации и ветераном боевых действий.
Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком.
Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.
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На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
Хинштейн поделился, что сотруднику Росгвардии 41 год, он является участником спецоперации и ветераном боевых действий.
Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.
Читайте также:
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СК: Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержали и допросили
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
Екатерина Коршунова