Перечислены самые трендовые принты этой осени

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Стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева заявила, что трендовыми в этом осеннем сезоне станут такие принты, как клетка, гусиная лапка, полоска и горох.
«Очень актуальными будут и модели с флористическими принтами. Надо отметить, что в этом сезоне в моде более крупные, заметные цветы», — добавила в беседе с «Москвой 24» Тюрева.
При этом она предупредила, что крупный рисунок на одежде визуально может придавать больший объём силуэту и полнить.
А основатель юридической компании Таисия Вепренцева напомнила об уловках торговых сетей и продавцов во время распродаж.
«Перед распродажей продавец сильно завышает цену, чтобы тут же скостить её на ту же стоимость. Это известный приём для утилизации старой коллекции, залежавшегося товара или для сбыта остатков со складов», — отметила в беседе с RT Вепренцева.
Ранее стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказывала о необычных осенних трендах макияжа, акцентировав внимание на глазах и губах.
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