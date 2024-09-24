Стилист назвала самые модные головные уборы осени-2024

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Осенью 2024 года модными являются береты, кепи, капоры, панамы и другие головные уборы, которые эффектно дополнят любой образ. Об этом рассказала звездный стилист, модный эксперт Алена Носкова.
«Головной убор может стать изюминкой любого образа, а осенью 2024 года есть из чего выбрать – в тренде множество интересных моделей», – рассказала Носкова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, этой осенью актуальными остаются береты. Их можно носить с юбкой-карандашом и жакетом, а также с оверсайз-свитером и джинсами. Можно выбирать береты от нежных пастельных оттенков до насыщенных глубоких тонов.
Кроме того, осенью 2024 года в моде будут кепки из экокожи, вельвета или принтованные. Их также можно сочетать с пальто или бомбером. Также Носкова отметила, что в этом сезоне на подиумах и в магазинах появилось много кепи. Самыми актуальными являются варианты из бархата, шерсти, твида и меха, уточнила стилист.
Широкополые шляпы по-прежнему остаются актуальными. Этот головной убор придает любому образу изысканности и идеально сочетается с пальто и тренчами.
А для осенних прогулок прекрасно подойдут капоры, добавила Носкова. Они придадут образу необычный вид. Сочетать их лучше всего с объемными куртками. Также в этом сезоне стоит обратить внимание на кожаные, дутые или стеганые панамы, которые сочетаются как со спортивными вещами, так и супермодными кожаными плащами.
Также этой осенью популярны косынки и платки. Специалист посоветовала выбирать варианты из плотных тканей.
Носкова подчеркнула, что любой головной убор должен быть не только модным, но и удобным. Также, по словам стилиста, очень важно соблюдать пропорции в образе, уточнив, что широкополые шляпы отлично смотрятся с узкими брюками, а береты лучше сочетать с объемными верхами.
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Элина Позднякова