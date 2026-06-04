Образование детей стало главным направлением маткапитала в 2025 году
Главным направлением использования материнского капитала в России в 2025 году стало образование детей, рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова в интервью в рамках ПМЭФ. Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, этот вариант выбрали 35% обратившихся семей, или 734 тысячи. На втором месте оказалось улучшение жилищных условий — 32%, или 677 тысяч. В прошлые годы семьи чаще направляли средства на жилье. Материнский капитал в России выплачивают после рождения или усыновления детей. Закон разрешает использовать его на покупку жилья в ипотеку, строительство и ремонт дома, оплату учебы, кружков и секций, а еще на товары и услуги для реабилитации детей-инвалидов.
Семьи с низким доходом могут получать ежемесячные выплаты из маткапитала. Часть суммы или весь объем средств можно направить на накопительную пенсию матери. Размер выплаты индексируют каждый год. С 1 февраля 2026 года за первого ребенка семья может получить почти 729 тысяч рублей. За второго доплатят еще 234 тысячи рублей. Если родители не оформили маткапитал на первого ребенка, сумма на второго составит 963 тысячи рублей.
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