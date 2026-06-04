Образование детей стало главным направлением маткапитала в 2025 году

04 июня 2026, 07:57

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Главным направлением использования материнского капитала в России в 2025 году стало образование детей, рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова в интервью в рамках ПМЭФ. Об этом пишет РИА Новости.