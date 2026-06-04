Врач предупредил об опасности ибупрофена натощак
Врач общей практики Касим Ахмед предупредил, что некоторые популярные лекарства нельзя принимать на голодный желудок. Об этом сообщает Mirror.
По его словам, ибупрофен, напроксен и аспирин нужно глотать вместе с пищей. Иначе такие препараты могут вызвать опасные побочные эффекты. Ахмед пояснил, что эти средства провоцируют выделение желудочной кислоты. Из-за этого возрастает риск язвы желудка.
Врач отметил, что натощак не стоит принимать и метформин. Этот препарат от диабета может вызвать тошноту, диарею и рвоту. При этом часть лекарств, напротив, пьют до еды. Специалист отнес к ним препараты для лечения щитовидной железы, поскольку так они лучше усваиваются.
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