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Врач предупредил об опасности ибупрофена натощак

Врач общей практики Касим Ахмед: Ибупрофен на голодный желудок грозит язвой
Фото: iStock/AlexRaths

Врач общей практики Касим Ахмед предупредил, что некоторые популярные лекарства нельзя принимать на голодный желудок. Об этом сообщает Mirror.



По его словам, ибупрофен, напроксен и аспирин нужно глотать вместе с пищей. Иначе такие препараты могут вызвать опасные побочные эффекты. Ахмед пояснил, что эти средства провоцируют выделение желудочной кислоты. Из-за этого возрастает риск язвы желудка.

Врач отметил, что натощак не стоит принимать и метформин. Этот препарат от диабета может вызвать тошноту, диарею и рвоту. При этом часть лекарств, напротив, пьют до еды. Специалист отнес к ним препараты для лечения щитовидной железы, поскольку так они лучше усваиваются.

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Дарья Осипова

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