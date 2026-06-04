Россиянам назвали самые востребованные профессии на начало лета
РИА Новости: Кассиры и разнорабочие вошли в топ востребованных профессий в начале лета
Стали известны самые востребованные в России профессии на начало лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа вакансий сервиса hh.ru.
Основой для исследования рынка труда, проведённого в мае 2026 года, послужили более 680 тысяч новых заявок от работодателей. Наибольшее количество вакансий они разместили для менеджеров по продажам, продавцов-консультантов и кассиров, разнорабочих, курьеров и водителей-экспедиторов.
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Шесть процентов всех предложений приходится на менеджеров и специалистов по работе с клиентами — столько же у продавцов-консультантов и кассиров. Пять процентов — у разнорабочих, а курьеры с водителями-экспедиторами получили по четыре процента по рейтингу востребованности.
При этом подчеркивается, что в общем на менеджеров по продажам и работе с клиентами приходится 43,2 тысячи вакансии. Продавцам-консультантам и кассирам — 37,9 тысячи, разнорабочим — 34,4 тысячи. У курьеров и водителей-экспедиторов эти показатели составляют 28,6 и 25,4 тысячи соответственно.
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