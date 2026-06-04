Россиянам назвали самые востребованные профессии на начало лета

04 июня 2026, 04:45

РИА Новости: Кассиры и разнорабочие вошли в топ востребованных профессий в начале лета

Фото: iStock/BernardaSv

Стали известны самые востребованные в России профессии на начало лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа вакансий сервиса hh.ru.





Основой для исследования рынка труда, проведённого в мае 2026 года, послужили более 680 тысяч новых заявок от работодателей. Наибольшее количество вакансий они разместили для менеджеров по продажам, продавцов-консультантов и кассиров, разнорабочих, курьеров и водителей-экспедиторов.



