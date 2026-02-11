В Подмосковье создают новые инновационные продукты в сфере образования
В Инженерной школе Дмитровского муниципального округа провели рабочее заседание по развитию инноваций в образовании. Во встрече приняли участие представители восьми образовательных учреждений округа и научные руководители региональных инновационных площадок. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Участники обсудили разработку и внедрение новых образовательных продуктов, а еще — использование современных цифровых технологий и искусственного интеллекта в учебном процессе.
В округе восемь школ уже работают как региональные инновационные площадки. На их базе создают те решения, которые помогают повысить качество преподавания, упрощают административную работу педагогов и внедряют современные инструменты в обучение.
Встреча стала частью системной работы по развитию инновационного образования в регионе. Специалисты образовательных учреждений и научные руководители продолжат совместно разрабатывать новые подходы и практические решения для подмосковных школ.
