В Подмосковье создают новые инновационные продукты в сфере образования

11 февраля 2026, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Инженерной школе Дмитровского муниципального округа провели рабочее заседание по развитию инноваций в образовании. Во встрече приняли участие представители восьми образовательных учреждений округа и научные руководители региональных инновационных площадок. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.







Участники обсудили разработку и внедрение новых образовательных продуктов, а еще — использование современных цифровых технологий и искусственного интеллекта в учебном процессе.



В округе восемь школ уже работают как региональные инновационные площадки. На их базе создают те решения, которые помогают повысить качество преподавания, упрощают административную работу педагогов и внедряют современные инструменты в обучение.



Встреча стала частью системной работы по развитию инновационного образования в регионе. Специалисты образовательных учреждений и научные руководители продолжат совместно разрабатывать новые подходы и практические решения для подмосковных школ.