Власти Пушкинского округа проверили стройработы на двух объектах образования
Капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса ведётся в Пушкинском округе. Ход работ по двум адресам проверила замглавы округа Ольга Жданова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первым объектом стала постройка по адресу: посёлок Софрино, Полевая улица, дом №5. Там рабочие прокладывают инженерные сети, демонтируют старые перегородки, кладут новые из газоблоков и штукатурят стены.
«В работах заняты 42 человека», — говорится в сообщении.Второй точкой стало здание по адресу: деревня Нововоронино, микрорайон Софрино-1, дом №55. Там работы находятся на более раннем этапе: ведётся демонтаж перегородок, штукатурки и стяжек пола. На объекте трудятся 32 человека.
Ольга Жданова отметила, что выезды с проверкой позволяют контролировать качество и темп работ и оперативно ликвидировать возможные проблемы.