Власти Пушкинского округа проверили стройработы на двух объектах образования

09 февраля 2026, 11:54

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса ведётся в Пушкинском округе. Ход работ по двум адресам проверила замглавы округа Ольга Жданова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Первым объектом стала постройка по адресу: посёлок Софрино, Полевая улица, дом №5. Там рабочие прокладывают инженерные сети, демонтируют старые перегородки, кладут новые из газоблоков и штукатурят стены.





«В работах заняты 42 человека», — говорится в сообщении.