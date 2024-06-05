Образовательные программы коломенского вуза вошли в список лучших в России

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Восемь образовательных программ Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Коломны попали в список «Лучшие образовательные программы инновационной России» за 2024 год, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В число лучших попали программы таких направлений, как государственное и муниципальное управление, педагогика и психолого-педагогический профиль, экономика, лингвистика, дефектология и юриспруденция», — говорится в сообщении.Проректор по учебно-методической работе ГСГУ Елена Ветошкина отметила, что образовательные программы университета попадают во всероссийский список лучших на протяжении последних четырнадцати лет.
В министерстве также сообщили, что список «Лучшие образовательные программы инновационной России» создаётся при поддержке Национального центра общественно-профессиональной аккредитации, Гильдии экспертов в сфере высшего образования и журнала «Аккредитация в образовании».
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