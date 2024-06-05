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Образовательные программы коломенского вуза вошли в список лучших в России

05 июня 2024, 10:26
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Восемь образовательных программ Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Коломны попали в список «Лучшие образовательные программы инновационной России» за 2024 год, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В число лучших попали программы таких направлений, как государственное и муниципальное управление, педагогика и психолого-педагогический профиль, экономика, лингвистика, дефектология и юриспруденция», — говорится в сообщении.
Проректор по учебно-методической работе ГСГУ Елена Ветошкина отметила, что образовательные программы университета попадают во всероссийский список лучших на протяжении последних четырнадцати лет.



В министерстве также сообщили, что список «Лучшие образовательные программы инновационной России» создаётся при поддержке Национального центра общественно-профессиональной аккредитации, Гильдии экспертов в сфере высшего образования и журнала «Аккредитация в образовании».

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#коломна
#образование
#вуз
#минобразования мо
Свыше 2 тысяч обращений о пале сухой травы приняли операторы «Системы-112»
05 июня 2024, 10:53

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Подмосковная Система-112 приняла более 2 тысяч обращений о пале сухой травы с начала весны. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Пал травы является основной проблемой в регионе каждый год.

«Примерно 90% природных пожаров происходит по вине человека. Причиной возгорания могут стать непотушенные костры и окурки, шалость или умышленный поджог. Огонь опасен тем, что пламя может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки, а также на леса. В этом случае может быть нанесен непоправимый урон людям, природе и имуществу», — подчеркнули операторы службы.

Кроме этого, запрещено разводить костры в пожароопасный период и жечь сухую растительность. При обнаружении возгорания следует незамедлительно позвонить на номер «112».

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#подмосковье
#поджог
#растения
#112
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IV класс пожарной опасности продолжает сохраняться в Московской области
05 июня 2024, 10:18

Фото: istockphoto / Mtanious Naief Al Saiegh

На территории лесничеств Московской области до конца недели сохраняется IV класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на территории Подмосковья I класс пожарной опасности.

«6 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. А 7 июня в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — III класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.

В случае обнаружения возгорания, жители могут сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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#комлесхоз мо
#лесные пожары
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Россиянам с печным отоплением хотят предоставить скидку на электричество
ФАС предложила снизить тарифы для россиян с печным отоплением
05 июня 2024, 10:13

Фото: iStock/Grigorii Yalukov

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить дополнительную скидку к тарифу на электроэнергию для россиян, проживающих в частных домах с печным отоплением. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на разработанный ведомством проект постановления правительства.
Отмечается, что речь идёт о городах, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». Всего в России 43 таких населённых пункта, в числе которых Красноярск, Иркутск, Омск, Челябинск и другие.

Предоставлением скидки ФАС намерена склонить россиян отказаться от печного отопления в пользу электроэнергии.

Скидка будет рассчитываться с учётом минимального и максимального уровней тарифов, установленных в конкретном регионе. Так, например, в ряде городов Красноярского края скидка позволит снизить тарифы на 47%.

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#фас
#электричество
#тарифы
#скидки
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Тинькофф объявил о смене имени
«Тинькофф банк» меняет название бренда на «Т-банк»
05 июня 2024, 10:04

Фото: istockphoto/alexialex

Группа «Тинькофф», в состав которой кроме банка входят страховая компания, мобильный оператор, брокер и lifestyle-сервисы, поменяла название на Т-Банк. Об этом пишут «Ведомости».
Сообщается, что с 5 июня 2024 года во всех онлайн-каналах и рекламе будут использоваться название «Т-Банк», а также новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т». Все вывески будут обновлены, а банкоматы перекрашены.

««Т-Банк – это универсальное масштабируемое название, бренд «стерилен» и актуален для любого направления нашего возможного географического расширения. И для российского бизнеса эта эволюция тоже выглядит логичной: банк – это ядро нашего бизнеса», – объяснил глава группы в интервью.
Отмечается, что все продукты и сервисы будут работать в штатном режиме. Можно дальше пользоваться приложением, банковскими картами и личным кабинетом.

«Тинькоофф Банк» — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов (на август 2019 года). Штаб-квартира банка расположена в Москве.

Инвесторы из РФ подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#банк
#банкоматы
#продукты
#онлайн
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20 точек сезонной торговли появятся в Мытищах
05 июня 2024, 10:00

Фото: сайт г. о. Мытищи

В Мытищах в самых востребованных местах разместят 20 точек сезонной торговли. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Лето – время ягод и овощей. На оперативном совещании уделили особое внимание организации сезонной торговли и борьбе с несанкционированной продажей товаров. 14 точек торговли появятся на муниципальных и государственных землях, шесть – на частных. Адреса можно найти на сайте», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она напомнила, что Мытищи – территория цивилизованной торговли. В этом году в городском округе, согласно правилам благоустройства, принят единый облик палаток. Они обязательно должны иметь заключённый договор на вывоз мусора, информационную табличку, расписание работы, книгу отзывов и предложений, а также урны, вазоны с цветами и уличное освещение
«В округе активно борются с несанкционированной торговлей. С 1 мая сотрудники администрации вместе с полицией провели 54 ежедневных рейда. Изъято и ликвидировано более 750 кг ягод, овощей и фруктов, а также инвентарь торговцев», – отметила Купецкая.
Она призвала мытищинцев не рисковать, приобретая товар в несанкционированных местах. По словам главы, проблемы со здоровьем, обман и некачественное обслуживание – лишь малая часть того, что готовит уличная торговля из машины, с земли и в переходах.

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#мытищи
#юлия купецкая
#торговля
#подмосковье
#московская область
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Ходорковский* намерен обвинить Певчих* в клевете в европейском суде
05 июня 2024, 09:52

Фото: iStock/Zolnierek

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский* намерен подать иск в суд на лидера ФБК** Марию Певчих*.
По информации источника RT, близкого к команде Ходорковского*, редакция ФБК** пытается получить любую информацию, которая может навредить репутации предпринимателя.

Уточняется, что Певчих* находится в поиске не преданных огласке фактов биографии Ходорковского*, проводит анализ его политической и финансовой деятельности.

ФБК* намерен использовать полученную информацию для шантажа Ходорковского*.

Сейчас команда предпринимателя готовит иск к Певчих* о защите чести и деловой репутации, который передадут в один из европейских судов.

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*Физические лица, признанные иностранными агентами на территории РФ

**Организация, признанная экстремистской, и запрещенная на территории РФ
#бизнесмен
#европа
#суд
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В Люберцах строители начали соединять опоры нового моста трассы ЮЛА
05 июня 2024, 09:44

Фото: Наталья Лымарь

В Люберцах строители начали соединять опоры нового моста трассы ЮЛА в монолитную конструкцию. Об этом сообщил корреспондент.
Строители приступили к возведению пролётных строений. Ежедневно на стройке работает более 140 человек и 15-20 единиц техники.

«Мы на 95 процентов завершили возведение опор, надеемся закончить эту работу до конца июня, и уже приступили к монтажу железобетонных балок пролётного строения. Параллельно производим монтаж металлоконструкций. Задача соединить все опоры моста, чтобы можно было укладывать полотно дороги», — поделился руководитель проекта компании «Спецстройтехнологии-М» Тимур Хелая.

Стоит отметить, что Южно-Лыткаринская автодорога будет использоваться как дублер МКАД и она разгрузит сразу несколько трасс: М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал»

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#дороги
#человек
#компании
#крым
#строители
#урал
#люберцы
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Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 июня составила пять баллов
05 июня 2024, 09:42

Фото: Наталья Лымарь

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 5 июня, оценивается в пять баллов, сложности с проездом наблюдаются в сторону столицы на трёх федеральных трассах и восьми шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения при проезде в сторону Москвы зафиксированы на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Носовихинское, Варшавское, Можайское, Осташковское, Ленинградское, Калужское и Новорижское», — говорится в сообщении.
В областном министерстве также напомнили, что водителям необходимо сохранять внимание за рулём, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.

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#московская область
#подмосковье
#проезд
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В США уличили сына Байдена в отправке своим наркодилерам фото кокаина
CNN: сын Байдена отправлял своим наркодилерам фото кокаина
05 июня 2024, 09:40

Фото: iStock/DedMityay

Сын главы Соединенных Штатов Хантер Байден отправлял своим наркодилерам фото кокаина. Об этом сообщает CNN.
Во время заседания суда присяжным показали видео с полуголым сыном американского лидера с курительной трубкой в руках. Кадры были взять правоохранителями с электронных устройств Хантера Байдена. На другом видео рядом с Байденом-младшим находилась белая субстанция на весах.

Показания в первый день рассмотрения дал спецагент ФБР, который занимался расследованием дела. Согласно его мнению, Хантер Байден отправил наркодилерам сообщения о том, что принимает наркотические средства, спустя несколько дней после покупки оружия.

Ранее сын американского президента Хантер Байден заявил, что будет оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться на новый президентский срок.

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