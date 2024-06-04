В Красногорске подписали соглашение о сотрудничестве престижные вузы России и КНР

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Московский областной филиал Президентской академии будет сотрудничать с Хубэйским университетом искусств и наук. Соглашение было подписано в торжественной обстановке в академии, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Андрей Марголин отметил стратегическое значение международного сотрудничества для российских вузов. А президент Хубэйского университета искусств и наук Чжан Яньдуо выразил надежду на перспективное взаимодействие.
Также вузы будут вместе подавать заявки на получение финансовой поддержки от госорганов, юрлиц и международных организаций в обеих странах.
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«В рамках соглашения предполагаются такие направления сотрудничества, как академические обмены; разработка программ обмена опытом для административных сотрудников по экономическим и управленческим дисциплинам; совместные исследования по экономике и менеджменту; совместные образовательные, научные и культурные мероприятия», – говорится в сообщении.
Также вузы будут вместе подавать заявки на получение финансовой поддержки от госорганов, юрлиц и международных организаций в обеих странах.
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Лора Луганская