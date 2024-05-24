В вузах и ссузах Подмосковья будет доступно более 20 тыс. бюджетных мест

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В новом учебном году в подмосковных вузах и ссузах предусмотрено более 20 тыс. бюджетных мест. Такими данными поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пояснил, что в высших учебных заведениях Московской области создадут 1 308 бюджетных мест, а по программам среднего профессионального образования – 18 860.
24 и 25 мая для школьников Московской области звучат последние звонки. Брынцалов вместе с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым посетил праздничное мероприятие в школе №30.
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«За счёт бюджета Московской области обучение будет предоставляться в двух вузах и 37 профессиональных образовательных организациях. При этом для некоторых абитуриентов предусмотрены специальные квоты – например, для участников спецоперации и их детей», – добавил Брынцалов.
24 и 25 мая для школьников Московской области звучат последние звонки. Брынцалов вместе с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым посетил праздничное мероприятие в школе №30.
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Лора Луганская