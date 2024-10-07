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Образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» начнётся 9 октября

07 октября 2024, 15:13
Фото: istockphoto / Professor25

Фото: istockphoto / Professor25

Уникальная международная образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» начнётся с 9 октября. С момента своего запуска в 2021 году фестиваль проводится дважды в год: весной и осенью, сообщает автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебно-информационный центр "СОКРАТ"».
Цель фестиваля — привлечь внимание молодёжи к проблемам русского языка и развить чувство ответственности за его сохранение.

Участники мероприятия должны будут написать сочинение на одну из двух предложенных тем: «И с языка сорвётся слово - любви…» или «немного надо человеку для радости в конце концов: рассветный луч, пригоршня снегу да полдесятка добрых слов».



Работы нужно отправить на электронную почту организаторов до 18 ноября включительно. Участие в конкурсе бесплатное.

Осенняя сессия «Фестиваля сочинений РусФест» пройдёт в очном и дистанционном форматах. Площадкой проведения может стать любое учебное заведение.

Все участники получат сертификаты, а лучшие авторы — дипломы и памятные подарки. Абсолютный победитель будет награждён денежным призом в размере 50 000 рублей.

Осенняя сессия «Фестиваля сочинений РусФест» направлена на осмысление современной речевой культуры и формирование у участников чувства патриотизма, гордости за свою страну и её историю.

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Продолжается прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения
07 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/Lordn

АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Демография» запускает пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия.
К новому отбору приглашаются российские юридические и физические лица. Задача отбора заключается в выявлении и тиражировании лучших практик работы для старшего поколения по стандартам концепции активного долголетия.

Практики принимаются по таким направлениям, как здоровый образ жизни, культура, туризм, образование, медицинский и социальный уход и другим. Отобранные практики, которые признают лучшими, будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале нацпроектов России для распространения в регионах.

Призовой фонд — 5 миллионов рублей. Его разделят между 10 победителями.

Прием заявок осуществляется до 1 ноября текущего года. Подать заявку можно на платформе «Смартека».

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IT-специалист Рыбников опроверг порождение ИИ сокращение рабочих мест
07 октября 2024, 15:11

Фото: iStock/demaerre

Аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что распространённое мнение о том, что развитие искусственного интеллекта и новых технологий вызовет сокращение рабочих мест и повысит уровень безработицы, является не совсем верным.
По его словам, ИИ, наоборот, повысит производительность труда работников и поможет им выполнять свои обязанности более эффективно.

«Развитие нейросетей и ИИ вызывает много споров, как это повлияет на рынок труда. Некоторые боятся, что новые технологии приведут к сокращению рабочих мест и росту безработицы. Но это не совсем так. К 2030 году до 800 млн рабочих мест могут быть автоматизированы, но массовых увольнений не будет. Новые технологии будут помогать сотрудникам лучше выполнять свою работу и откроют новые возможности для развития», — прокомментировал в беседе с RT Рыбников.

До этого сообщалось, что сегодня, 7 октября, отмечают свой профессиональный праздник такие востребованные специалисты, как архитекторы. Как пишет Общественная Служба Новостей, традиционно этот день отмечают, собираясь на форумах, симпозиумах и конференциях, решая на таких мероприятиях текущие проблемы, связанные с реставрацией и строительством, делясь опытом и своими знаниями, устраивая дискуссии.

Ранее коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявлял, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в сборе средств для бойцов ЛДНР
07 октября 2024, 15:11

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Сбор средств «Умный город» для бойцов ЛДНР проводит общероссийское общественное движение «Народный фронт» совместно с Минстроем РФ в рамках проекта «Всё для Победы!», акция продлится до 10 декабря, сообщает пресс-служба министерства.
«Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно принести в местное отделение «Народного фронта» нужные бойцам вещи технику или помочь с их приобретением», — говорится в сообщении.
В список нужных предметов входят каски, бронежилеты, бинокли, прицелы, планшеты и ноутбуки, аккумуляторы для электронных гаджетов и зарядные устройства для них, тактические аптечки, тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти для них и пр.

Подробная информация размещена на сайте акции.

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#гуманитарная помощь
#лнр
#днр
#россия
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В истринском лесу привели в порядок место произрастания реликтового дерева
07 октября 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Акцию «Чистый лес» провели на участке Новоиерусалимского лесничества рядом с «Домом Доброты» в городе Истра, на этой территории растёт бархат амурский — это один из реликтовых видов деревьев, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Участок, на котором проходила акция, находится в черте города, там проложено множество дорожек и растёт реликтовое дерево бархат амурский. Участие в мероприятии приняли свыше 50 человек. Они распилили и сложили валежник, а также собрали мусор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для участников акции приготовили плов и чай с пирожками.

В областном Комлесхозе также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах Подмосковья. Нарушение этих правил грозит крупными штрафами: до 60 тысяч рублей для физлиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#экологическая акция
#истра
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Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали в суде за нарушение закона
07 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Zolnierek

Ростовский областной суд ликвидировал местную еврейскую религиозную общину за нарушение закона о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Отмечается, что организацию также исключили из госреестра юридических лиц.
«Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация «Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Черкассах православные прихожане отстояли Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Власти Украины организовали самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. Она является самой большой общиной верующих в стране. Местные власти в регионах Украины приняли решение о запрете УПЦ, ссылаясь на её связь с Россией.

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#церковь
#страны
#сотрудники
#рф
#религия
#суд
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Кадеты и юнармейцы Клина стали участниками Марша кремлёвских курсантов
07 октября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Девятый Марш кремлёвских курсантов стартовал в минувшие выходные в деревне Никольское городского округа Клин, участие в военно-патриотической акции приняли юнармейцы и кадеты клинской школы «Развитие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Акция посвящена подвигу выпускников Кремлевского военного училища, которые осенью 41-го года встали на защиту Москвы у села Ярополец под Волоколамском и два месяца держали оборону. Участники акции — члены патриотических клубов и курсанты военных училищ — повторяют марш-бросок героев», — говорится в сообщении.
Длина марш-броска от деревни Никольское до Волоколамского рубежа составляет 85 километров. Историческая реконструкция этого события проводится ежегодно с 2015 года.

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#клин
#патриотизм
#юнармия
#великая отечественная война
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Москвичи смогут увидеть радиационный туман на текущей неделе
07 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/Elena Koroleva

На текущей неделе москвичи смогут увидеть радиационный туман. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Сегодня наблюдался локальный туман. Массового тумана сегодня не было. В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный», – сказал Цыганков в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам синоптика, подобное явление как правило возникает в ночное время или ранним утром. Происходит это в первую очередь в низинах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимняя погода уже наступила в 40-45 процентах всех российских регионов. По его словам, восточная половина Якутии, Амурская область, а также восточная половина Забайкальского края будут покрыты снегом в течение этой недели. Кроме того, снег выпадет примерно на 70 процентах территории Сибирского федерального округа, за исключением самых юго-западных районов.

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В Кремле раскрыли отношение Путина к своему дню рождения
Песков: Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье
07 октября 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не любит повышенного интереса к его семье. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках брифинга.
«Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — пояснил Песков.

Он также отметил, что у российского президента есть дети и внуки и другие близкие люди, которые поздравляют его с праздниками.

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Известно, что в школьные годы будущий лидер страны был хулиганом и троечником, однако уже после окончания университета он начал свою карьеру в КГБ, что стало отправной точкой его политической жизни.

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«По-идиотски»: почему Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон в суде и в чем ее упрекнула адвокат
07 октября 2024, 13:35

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Катя Гордон объявила о прекращении сотрудничества с Валерией Чекалиной (Лерчек) после того, как последняя отказалась от её услуг в суде. Это произошло во время прямого эфира программы Леры Кудрявцевой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон


Накануне суд отправил Чекалину и её бывшего супруга Артёма под домашний арест до 26 ноября в связи с расследованием незаконного вывода средств за рубеж. Катя Гордон и её коллега Алла Салихова должны были представлять интересы блогерши в суде. Однако, по словам Кати, Валерия неожиданно отказалась от её услуг, объяснив это опасениями повышенного внимания со стороны СМИ.

«Лера говорит, что она не хочет видеть меня своим защитником, потому что боится публичности. Там все камеры, меня узнали все», — рассказала Гордон в прямом эфире с Лерой Кудрявцевой.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Гордон выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заявила, что Чекалина поступила неправильно, не предупредив её заранее о замене адвоката. Правозащитница считает, что Чекалина должна была сообщить ей об не в зале суда, чтобы она не чувствовала себя неловко.

«Она должна была меня предупредить, чтобы я не выглядела по-идиотски. Не могу понять, в чем сложность человеку сказать: „Кать, я передумала“. Мне было очень неприятно. Это ее право, выбрать другого защитника, но об этом нужно предупреждать. Это не должно происходить в зале суда, когда рядом куча камер», — рассказала Гордон.

Кроме того, адвокат сообщила, что ранее оказывала бесплатную юридическую помощь многодетной матери и теперь планирует прекратить благотворительную деятельность в поддержку блогеров. Она предположила, что следователи могли оказывать давление на Чекалину, чтобы избежать огласки дела, но сама она считает, что общественный интерес в таких случаях вполне оправдан.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала свою подругу Екатерину Гордон. В ответ на это Гордон выразила благодарность Кудрявцевой. Однако адвокат заявила, что она всё ещё сомневается в виновности Чекалиной. Единственный вопрос, который остался у Гордон к Лерчек — почему она не сообщила о смене адвоката.

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