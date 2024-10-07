Образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» начнётся 9 октября

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Уникальная международная образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» начнётся с 9 октября. С момента своего запуска в 2021 году фестиваль проводится дважды в год: весной и осенью, сообщает автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебно-информационный центр "СОКРАТ"».
Цель фестиваля — привлечь внимание молодёжи к проблемам русского языка и развить чувство ответственности за его сохранение.
Участники мероприятия должны будут написать сочинение на одну из двух предложенных тем: «И с языка сорвётся слово - любви…» или «немного надо человеку для радости в конце концов: рассветный луч, пригоршня снегу да полдесятка добрых слов».
Работы нужно отправить на электронную почту организаторов до 18 ноября включительно. Участие в конкурсе бесплатное.
Осенняя сессия «Фестиваля сочинений РусФест» пройдёт в очном и дистанционном форматах. Площадкой проведения может стать любое учебное заведение.
Все участники получат сертификаты, а лучшие авторы — дипломы и памятные подарки. Абсолютный победитель будет награждён денежным призом в размере 50 000 рублей.
Осенняя сессия «Фестиваля сочинений РусФест» направлена на осмысление современной речевой культуры и формирование у участников чувства патриотизма, гордости за свою страну и её историю.
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Участники мероприятия должны будут написать сочинение на одну из двух предложенных тем: «И с языка сорвётся слово - любви…» или «немного надо человеку для радости в конце концов: рассветный луч, пригоршня снегу да полдесятка добрых слов».
Работы нужно отправить на электронную почту организаторов до 18 ноября включительно. Участие в конкурсе бесплатное.
Осенняя сессия «Фестиваля сочинений РусФест» пройдёт в очном и дистанционном форматах. Площадкой проведения может стать любое учебное заведение.
Все участники получат сертификаты, а лучшие авторы — дипломы и памятные подарки. Абсолютный победитель будет награждён денежным призом в размере 50 000 рублей.
Осенняя сессия «Фестиваля сочинений РусФест» направлена на осмысление современной речевой культуры и формирование у участников чувства патриотизма, гордости за свою страну и её историю.
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Дайана Хусинова