В России продолжается сбор предложений в рамках проекта «Муниципальный диалог»

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Муниципальные служащие со всей России могут внести свои предложения по улучшению качества жизни людей и развитию территорий, сбор идей ведётся в рамках общероссийского проекта «Муниципальный диалог», сообщает пресс-служба проекта.
«Ключевая задача проекта — формирование постоянной межмуниципальной коммуникации, создание площадки для обмена опытом и выработки эффективных управленческих решений. (…). В рамках «Муниципального диалога» мнение муниципального сообщества становится основой для конкретных изменений на государственном уровне», — сказал заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв.Приём предложений ведётся через портал муниципалитеты.рф. Желающие принять участие в проекте должны зарегистрироваться и заполнить специальную форму в разделе «Муниципальный диалог» — описать свою инициативу и объяснить, какую пользу может принести её реализация.
Подробная информация о проекте размещена по ссылке.
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