Юных жителей Подмосковья приглашают на три творческих конкурса по ПДД

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Конкурсы детских рисунков, видеороликов и презентаций, а также декоративно-прикладного искусства, посвящённые правилам дорожного движения, стартуют 1 октября, их проводит Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, сообщает пресс-служба фонда.
«Мальчишек и девчонок из разных регионов страны приглашают принять участие в VIII Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей», III Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций «Юные россияне zа мир на дорогах!» и II Всероссийском конкурса декоративно-прикладного творчества по ПДД «Дорожные знаки — руками детей», — говорится в сообщении.Конкурсы приурочены ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Приём работ будет проводиться с 1 октября по 17 ноября. Подробная информация о конкурсах размещена на сайте фонда-организатора.
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