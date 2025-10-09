Образовательное пространство Сферум в мессенджере Max доступно по всей стране

09 октября 2025, 11:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max теперь доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех регионах России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании VK.