Образовательное пространство Сферум в мессенджере Max доступно по всей стране
Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max теперь доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех регионах России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании VK.
В августе сервис, созданный при поддержке Министерства просвещения России, успешно завершил интеграцию с мессенджером Max. Ранее Сферум был запущен в шести пилотных регионах и постепенно расширял географию своего присутствия.
В образовательном пространстве представлены ключевые функции Сферума, включая чаты, видеозвонки, интерактивную доску для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», а также чат-бот «Пушкинская карта» и другие возможности.
Пользователи также получают доступ к учебным материалам ФГИС «Моя школа», приложению «Госуслуги Моя школа» с оценками, расписанием и домашними заданиями, а также сервису «Справка в школу», который позволяет оперативно получать уведомления от педагогов и отправлять заявления об отсутствии ребёнка в школе.
Особое внимание в Сферум в Max уделено безопасности: для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию активирован «Безопасный режим», что обеспечивает защиту коммуникаций и комфортную среду для детского общения, отметили в VK.
