Смартфоны iPhone 17 пользуются значительно большим спросом, чем iPhone 16
Смартфоны серии iPhone 17 оказались значительно востребованнее своих предшественников — моделей iPhone 16. Такие данные содержатся в пресс-релизе компании «М.Видео», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, спрос на iPhone 17 с накопителем объемом 256 гигабайт превысил показатели iPhone 16 с аналогичным объемом памяти годом ранее в 2,5 раза. Флагманская модель iPhone 17 Pro Max с 512 гигабайтами памяти оказалась на 35% популярнее iPhone 16 Pro Max с накопителем в 256 гигабайт. При этом iPhone 17 Pro Max составил 42% всех предзаказов, в то время как модель iPhone Air — лишь 4%.
Продажи iPhone через онлайн-каналы в сравнении с 2024 годом выросли на 40%. Наибольший спрос на предзаказы на устройства Apple зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Высокий интерес проявился также к аксессуарам Apple. Предзаказы на умные часы Apple Watch Series 11 превысили результаты Series 10 в 2,2 раза, а на Apple Watch Ultra 3 — в 1,8 раза. Максимальный прирост показала модель наушников AirPods Pro 3, которые заказывали в 3,1 раза чаще, чем AirPods Pro 2.
