В национальном мессенджере MAX скоро появятся уникальные функции
В мессенджере MAX вскоре появятся новые сервисы, которые раньше по соображениям безопасности нельзя было запускать в других аналогах. Об этом заявили эксперты в эфире радио «7 НЕБО».
По федеральному закону MAX признали национальным ресурсом, поэтому его будут развивать как экосистему, а не просто как приложение или соцсеть, пояснили специалисты.
В этой экосистеме пользователям откроется доступ к ряду государственных услуг и сервисов. Уже сейчас в приложении доступен сервис «Цифровой ID», который, например, позволяет подтверждать совершеннолетие при покупке товаров: в приложении нужно выбрать «Цифровой ID», после чего появится код, с помощью которого продавец убедится, что пользователю больше 18 лет.
Эксперты также отмечают, что инструменты для разработчиков, предоставленные создателями MAX, дают возможность активно расширять функционал платформы.
