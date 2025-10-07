В национальном мессенджере MAX скоро появятся уникальные функции

07 октября 2025, 11:08

Фото: istockphoto/dikushin

В мессенджере MAX вскоре появятся новые сервисы, которые раньше по соображениям безопасности нельзя было запускать в других аналогах. Об этом заявили эксперты в эфире радио «7 НЕБО».