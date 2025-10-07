Достижения.рф

В MAX можно подписывать документы через «Госключ»

Сервис для подписания документов через приложение «Госключ» теперь доступен на платформе MAX в виде чат‑бота. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разработчиков.



Отмечается, что можно самостоятельно подписывать договоры купли‑продажи, обращения в суд и другие документы. Для работы потребуется обновить мессенджер до последней версии, иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи.

Чтобы подписать документ, нужно:

• найти в поиске платформы чат‑бот «Госключ»;

• подтвердить профиль через «Госуслуги»;

• загрузить документы для подписи;

• выбрать тип электронной подписи;

• подтвердить операцию.

Если у пользователя нет приложения «Госключ», MAX предложит перейти в магазин приложений для установки. При первом запуске «Госключа» нужно получить необходимые сертификаты электронной подписи. После их оформления подписанные файлы появятся в чат-боте аккаунта.

Напомним, в марте VK выпустил бета‑версию мессенджера MAX — в ней были чаты, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В сервисе уже реализовали подписку на каналы, закрепление в списке чатов, группировку в папки, реакции и гибкие уведомления.

Одна из будущих функций — онлайн‑запись к врачу на базе медицинной облачной платформы SQNS.

Никита Кротов

