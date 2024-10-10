«Обрезать и укоренить»: Садовод рассказала, как сохранить растения зимой

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Наступили первые октябрьские заморозки. Самый популярный вопрос, который задают себе сейчас цветочницы: как сохранить зимой свои прекрасные петунии, калибрахоа, петхоа, сурфинии, бакопу, немезии и другие растения?
Руководитель сети садовых центров и питомника растений «Мастера Сада» в Подмосковье Екатерина Косолапова в беседе с «Радио 1» заявила, что с некоторыми однолетними-одноразовыми растениями стоит все-таки расстаться.
Она добавила, что некоторые культуры, такие, как пеларгонии и фуксии удается сохранить, однако для этого важно своевременно провести обрезки.
По рекомендациям Косолаповой, кустарники и деревца нужно окучить торфом или натуральной корой лиственницы, а потом сделать шалаши или укрыть натуральной мешковиной, маскировочными сетями.
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«Для желающих сохранить какой-то редкий сорт, и в целях экономии можно прочеренковать эту культуру. Занести домой петунии, срезать с них череночки, а ближе к февралю срезать еще раз черенки и укоренить их в торфо-песчаной смеси с применением корнеобразователей или стимуляторов роста. Таким образом, мы обновим растение и получим новый посадочный материал к сезону», — рассказала эксперт.
Она добавила, что некоторые культуры, такие, как пеларгонии и фуксии удается сохранить, однако для этого важно своевременно провести обрезки.
«Когда мы заносим их осенью перед устойчивыми холодами, следует их коротко обрезать и разместить на подоконнике, чтобы не было слишком жарко, не дать им вытянуться. Когда они будут просыпаться зимой с активным солнышком, нужно будет снова их обрезать, подкормить и в свежей земле с уходом холодов вернуть их в озоны. А если в озонах были высажены такие классические растения открытого грунта, я рекомендую их сажать прям в грунт», — сообщила садовница.
По рекомендациям Косолаповой, кустарники и деревца нужно окучить торфом или натуральной корой лиственницы, а потом сделать шалаши или укрыть натуральной мешковиной, маскировочными сетями.
«Я против плотных укрытий, потому что у нас стали слишком неустойчивые зимы, и сегодня может -15, а завтра +10. У человека не всегда есть возможность провести проветривания для растений», — сказала специалист.
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Анастасия Бондарева