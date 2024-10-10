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«Обрезать и укоренить»: Садовод рассказала, как сохранить растения зимой

Садовод Косолапова: для растений важно своевременно провести обрезки
10 октября 2024, 11:40
Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Наступили первые октябрьские заморозки. Самый популярный вопрос, который задают себе сейчас цветочницы: как сохранить зимой свои прекрасные петунии, калибрахоа, петхоа, сурфинии, бакопу, немезии и другие растения?
Руководитель сети садовых центров и питомника растений «Мастера Сада» в Подмосковье Екатерина Косолапова в беседе с «Радио 1» заявила, что с некоторыми однолетними-одноразовыми растениями стоит все-таки расстаться.

«Для желающих сохранить какой-то редкий сорт, и в целях экономии можно прочеренковать эту культуру. Занести домой петунии, срезать с них череночки, а ближе к февралю срезать еще раз черенки и укоренить их в торфо-песчаной смеси с применением корнеобразователей или стимуляторов роста. Таким образом, мы обновим растение и получим новый посадочный материал к сезону», — рассказала эксперт.



Она добавила, что некоторые культуры, такие, как пеларгонии и фуксии удается сохранить, однако для этого важно своевременно провести обрезки.

«Когда мы заносим их осенью перед устойчивыми холодами, следует их коротко обрезать и разместить на подоконнике, чтобы не было слишком жарко, не дать им вытянуться. Когда они будут просыпаться зимой с активным солнышком, нужно будет снова их обрезать, подкормить и в свежей земле с уходом холодов вернуть их в озоны. А если в озонах были высажены такие классические растения открытого грунта, я рекомендую их сажать прям в грунт», — сообщила садовница.

По рекомендациям Косолаповой, кустарники и деревца нужно окучить торфом или натуральной корой лиственницы, а потом сделать шалаши или укрыть натуральной мешковиной, маскировочными сетями.

«Я против плотных укрытий, потому что у нас стали слишком неустойчивые зимы, и сегодня может -15, а завтра +10. У человека не всегда есть возможность провести проветривания для растений», — сказала специалист.

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#растения
#садовод
#огород
К Земле после вспышки на Солнце летит облако плазмы, ожидаются магнитные бури
10 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/murat4art

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, на ближайшие два дня сформирован крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз, который основан на результатах моделирования последних крупных вспышек на Солнце.

Он отметил, что вспышка уровня X1.8, произошедшая накануне, была связана только с быстрым выбросом плазмы, который должен достичь Земли уже сегодня, ориентировочно с 11 часов по московскому времени.

Богачев пояснил, что после недавней мощной вспышки уровня X9.1 выброс затронул Землю лишь краем и не вызвал серьезных изменений в геомагнитном поле. Однако в этот раз плазменное облако значительно больше.

По его словам, Земля не сможет уклониться. Кроме того, он добавил, что облако имеет неоднородную структуру по скорости и плотности. Богачев пояснил, что в четверг возможны бури высшего, пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года.

Напомним, что магнитные бури делятся на несколько категорий в зависимости от их интенсивности и воздействия на Землю. Каждая буря имеет свои характеристики и может по-разному влиять на технологии и природу на планете.

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#солнце
#магнитные бури
#земля
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Ребята из Павловского Посада приняли участие в слёте юных инспекторов движения
10 октября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Отряд ЮИД «Дорожный лабиринт» Рахмановской средней общеобразовательной школы им. Е.Ф. Кошенкова принял участие в областном слете юных инспекторов движения Московской области, который состоялся 9 октября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
Участники слёта выполняли различные задания и показали свои знания в области правил дорожного движения, оказания медицинской помощи, принципов безопасного передвижения по проезжей части, а также навыки управления велосипедом и самокатом.

«Я первый раз на таких соревнованиях. Очень интересно, но и сложно одновременно. Получили хороший опыт, познакомились с ребятами из других городов», — поделился впечатлениями от слёта участник отряда «Дорожный лабиринт» Алексей.
Теперь ребята собираются усилить тренировки, чтобы на следующих соревнованиях одержать победу.

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#павловский посад
#инспектор
#школьники
#дети
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Ефимов: в Обручевском районе Москвы обустроят новый сквер по программе КРТ
10 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/Yarphoto

В Обручевском районе Москвы обустроят новый сквер площадью 0,28 гектара, он пройдет от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его данным, реализовывать проект будут по программе комплексного развития территорий (КРТ).
«В Обручевском районе появится новая зеленая зона — благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 гектара. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе комплексного развития территорий. Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея», — цитирует слова заместителя мэра Москвы пресс-служба столичного градкомплекса.
Также отмечается, что бульвар будет располагаться недалеко от станции метро «Воронцовская». К тому же в районе бульвара к 2027 году построят административные и офисные здания, школу и ФОК.

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#безопасный регион
#метро
#расписание
#фок
#станции
#служба
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Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому
Mash: медики ввели актера Василия Ливанова в медикаментозную кому
10 октября 2024, 11:26

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, медики выражают надежду на то, что кома поможет избежать отека мозга и восстановит организм Ливанова. Уточняется, что у актера в головном мозге скопилась жидкость, а также началось кислородное голодание.

Последние исследования выявили признаки онкологического заболевания.

Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца.

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#операция
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#медики
#заболевания
#актёр
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Ефимов: в Москве на первых этажах новостроек появится три тысячи рабочих мест
10 октября 2024, 11:24

Фото: iStock/goncharovaia

В Москве с начала текущего года на первых этажах построенных по реновации домов было создано в пользу более 200 нежилых помещений, где смогут трудоустроиться до трех тысяч человек. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«За девять месяцев 2024 года на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации во всех административных округах столицы, реализовано 219 нежилых помещений. Это позволило создать около трех тысяч рабочих мест», — цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что больше всего нежилых помещений появилось на юго-востоке столицы.

В ведомстве пояснили, что на первых этажах, построенных по программе реновации домов, будут располагаться нежилые помещения, которые будут использоваться представителями бизнеса.

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В Национальном центре «Россия» проведут серию ток-шоу о будущем страны
10 октября 2024, 11:17

Фото: iStock/avdyachenko

Серию из семи ток-шоу с общим названием «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России» проведут на площадке Национального центра «Россия», участниками ток-шоу станут зампреды правительства РФ, каждый разговор будет посвящен одной из национальных целей развития страны, сообщает пресс-служба центра «Россия».
«В рамках ток-шоу состоятся беседы с Маратом Хуснуллиным, Дмитрием Патрушевым, Александром Новаком, Дмитрием Чернышенко, Татьяной Голиковой, Дмитрием Григоренко и Денисом Мантуровым. Участие в проекте примут также главы регионов, профильные министры, представители бизнеса и общественных организаций», — говорится в сообщении.
Задать вопросы участникам ток-шоу сможет любой желающий, это можно будет сделать с помощью колл-центра, по видеосвязи или через специальный раздел на сайте Национального центра «Россия».

«Выставка «Россия» была посвящена достижениям, которыми гордится вся страна. Наступило время создавать будущее, и мы приглашаем всех принять в этом участие. (…) Наша задача — организовать пространство для открытого диалога, где ответственные за направления расскажут, какие конкретные шаги будут предпринимать для достижения национальных целей развития России в ближайшие годы», — сказала гендиректор Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Национальный центр «Россия» создан на основе международного форума-выставки «Россия», который проходил на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.

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#россия
#наталья виртуозова
#правительство
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Маск рассказал, когда весь транспорт станет полностью автономным
Маск: в ближайшие 50 лет все виды транспорта станут полностью автономными
10 октября 2024, 10:56

Фото: iStock/Fahroni

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что в ближайшие 50 лет все виды транспорта станут полностью автономными. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что темпы развития транспорта сильно ускорились за последние несколько сотен лет. Маск отметил, что в течение 2000 лет было доступно только передвижение на лошадях или парусных судах.

Бизнесмен пояснил, что уже в 1970 году видов транспорта стало больше. Сейчас люди могут передвигаться на метро, поездах, велосипедах, автомобилях, автобусах, космических кораблях и самолетах.

«И весь транспорт станет полностью автономным в течение 50 лет», — пояснил он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск объявил планируемую дату первой высадки человека на Марс. По его словам, SpaceX запустит свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение двух лет. Если миссия пройдет успешно, пилотируемые полеты начнутся через 2 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#транспорт
#илон маск
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Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 11-12 октября
10 октября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 11-12 октября из-за ремонта пути на станции Люблино-Сортировочное, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться с 23:20 11 октября до 5:20 12 октября, в это время остановят движение по первому главному пути станции, в связи с чем поезда МЦД-2 из Нахабина будут доезжать до Курского вокзала, а из Подольска — до станции Царицыно. Кроме того, у части электричек изменится время отправления и прибытия, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах. Кроме того, расписание можно узнать онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#график
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Москва первой применила новые штрафы для водителей за неоплаченный проезд
10 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

С начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 000 штрафов. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию.
Уточняется, что на проспекте действует система «Свободный поток». Водитель должен сам оплатить проезд, либо деньги автоматически снимутся с его счета. Тариф составляет от 416 до 1200 рублей.

Штраф за неоплаченный проезд — от 3 до 15 тысяч рублей. Согласно информации издания, 56 тысяч штрафов были отменены в связи с погашением долга за проезд.

Напомним, ранее на всех платных дорогах действовал единый штраф Ространснадзора от 1500 до 5000 рублей. Однако с 1 сентября текущего года стал действовать закон, который позволяет субъектам самостоятельно устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам.

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