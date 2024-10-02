Российские учёные нашли новые лекарственные соединения в известных растениях

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Учёные из Томского государственного университета, из Санкт-Петербурга, Сибири и с Дальнего Востока нашли среди распространённых в России растений новые источники лекарственных соединений.
Отмечается, что новые соединения будут востребованы в фармацевтике, производстве БАДов и кормовых добавок. Элементы были обнаружены исследователями в рейнутрии, люцерне и перилле.
А учёные Санкт-Петербургского университета и Томского политехнического университета нашли новый ключ к полиоксометаллатам — катионы иодония. Как передают argumenti.ru со ссылкой на СПбГУ, благодаря новому открытию можно будет получать совершенно уникальные материалы, которые будут иметь необходимые учёным свойства.
Ранее сообщалось, что учёные из Самары совместно с коллегами в приближенных к космическим условиям синтезировали органическое соединение, которое играет важную роль в процессе зарождения жизни.
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«На территории РФ растёт много лекарственных трав, но далеко не по всем из них сделан современный биохимический анализ. Чтобы использовать растения экономически выгодно, расширять базу растений, которые мы можем использовать, и увеличивать экологичность и маржинальность производства, нам необходимо перейти к ещё более глубокой переработке трав», — прокомментировал в беседе с RT исполняющий обязанности директора ПИШ ТГУ Кирилл Голохваст.
А учёные Санкт-Петербургского университета и Томского политехнического университета нашли новый ключ к полиоксометаллатам — катионы иодония. Как передают argumenti.ru со ссылкой на СПбГУ, благодаря новому открытию можно будет получать совершенно уникальные материалы, которые будут иметь необходимые учёным свойства.
Ранее сообщалось, что учёные из Самары совместно с коллегами в приближенных к космическим условиям синтезировали органическое соединение, которое играет важную роль в процессе зарождения жизни.
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Мелисса Тимофеева