Лось бродит по одному району Москвы
Лось бродит по району Измайлово в Москве
В столичном районе Измайлово очевидцы зафиксировали на видео появление лося. Об этом стало известно 8 сентября.
Как сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», животное вышло к жилым кварталам и в настоящее время беспорядочно передвигается по улицам города. Официальные комментарии профильных служб на текущий момент отсутствуют, информация о возвращении сохатого в естественную среду обитания не уточняется.
Ранее лось выбежал на трассу и устроил смертельную аварию. Об инциденте сообщалось 4 сентября.
Кроме того, раненое парнокопытное со сломанной ногой застряло в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве.
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