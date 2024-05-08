Общая сумма выплат на новорождённых в Подмосковье превысила 400 млн рублей

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Единовременную выплату на новорождённого в Московской области с начала года получили родители свыше 20 тысяч младенцев, общая сумма выплат составила более 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«В Год семьи в Подмосковье родители более 20 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного. Размер выплаты фиксирован — 20 тысяч рублей. Общая сумма выплат составила свыше 400 млн рублей», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что родители могут выбрать не выплату, а подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В набор входит 50 самых нужных предметов для новорождённого и его мамы: средства гигиены, лечебная косметика, бельё, игрушки, одежда и многое другое. Такой набор женщине могут вручить непосредственно в роддоме. А если родители выбирают выплату, деньги поступят на счёт в течение десяти дней.
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Лев Каштанов